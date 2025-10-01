НОВОСТИПроисшествия

Число отравившихся предтреном в екатеринбургском лицее выросло до 14

Препарат создает чувство эйфории продолжительностью до трех часов, что могло привлечь внимание подростков

01 октября 2025, 17:15, ИА Амител

Тот самый порошок / Фото: Telegram-канал Shot
В екатеринбургском лицее произошло массовое отравление учащихся предтренировочным комплексом Psychotic. По последним данным, количество пострадавших достигло 14 человек. Как сообщает Shot, инцидент произошел после того, как ученик 8 "Б" класса рассыпал порошок в мужской раздевалке.

Частицы сильнодействующего стимулятора распылились в воздухе и через вентиляционную систему попали в женскую раздевалку, что привело к массовому отравлению. Psychotic представляет собой мощный предтренировочный комплекс, предназначенный для опытных спортсменов, занимающихся бодибилдингом и силовым экстримом.

Согласно описанию производителя, препарат создает чувство эйфории продолжительностью до трех часов, что могло привлечь внимание подростков.

Все пострадавшие учащиеся были госпитализированы, их состояние оценивается как средней степени тяжести. В лицее проводится служебное расследование по факту происшествия.

Avatar Picture
Гость

17:38:09 01-10-2025

почему этот яд до сих пор не запретили?

Avatar Picture
Гость

00:44:54 02-10-2025

Гость (17:38:09 01-10-2025) почему этот яд до сих пор не запретили?... ну а как самокаты? сколько покалечено, а ничо. мэрия вон настаивает чтоб было

Avatar Picture
Гость

00:44:20 02-10-2025

служба по контролю оборота наркоты, алеооо?

