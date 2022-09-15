Жителей Алтайского края предупредили о повышенной пожароопасности

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю предупредили жителей Алтайского край о повышенной пожароопасности в ближайшие дни.

«С 15 по 19 сентября местами сохранится высокая (4 класс), в отдельных районах по западу чрезвычайная (5 класс) пожароопасность. В связи с установившейся жаркой и сухой погодой возможно увеличение количества пожаров», — говорится в сообщении.

Спасатели призывают помнить о том, что пожары в природной среде крайне опасны и представляют угрозу населённым пунктам и инфраструктуре. Чтобы не допустить возгорания, пожарные призывают придерживаться следующих правил:

• не сжигать мусор и сухую траву, пресекать подобные действия со стороны других;

• не разводить костры на отдыхе;

• не бросать непотушенные спички и сигареты — особенно из окон автомобилей;

• не позволять детям играть с огнём.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что до конца текущей недели в Алтайском крае будет очень тепло. Но в то же время ожидаются заморозки до -5...-6 градусов.