Трамп пообещал стереть Иран с лица земли в случае атаки на корабли США в Ормузском проливе

По словам президента Америки, у страны больше качественного оружия и боеприпасов

05 мая 2026, 11:48, ИА Амител

Флаг Ирана, Иран / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
4 мая президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами телеканала Fox News заявил, что США уничтожат Иран, если Исламская Республика атакует американские корабли в Ормузском проливе, пишут РИА Новости. Журналист телеканала Трей Йингст процитировал главу Белого дома в соцсети Х: 

«Иранцы будут стерты с лица земли, если они атакуют корабли США, сопровождающие суда через Ормузский пролив».

Трамп также подчеркнул, что у США теперь гораздо больше оружия и боеприпасов высокого качества, чем было раньше, — они могут быть применены в данном конфликте.

Это не первое подобное заявление американского лидера. 6 апреля, за несколько дней до истечения срока ультиматума, предъявленного Тегерану, Трамп предупреждал, что при отказе Ирана от мирного соглашения Исламская Республика "будет погружена в ад" и лишится всей инфраструктуры, включая мосты и электростанции.

Обострение ситуации вокруг Ормузского пролива началось в начале марта, когда Иран в ответ на атаки со стороны США и Израиля заблокировал пролив — это привело к резкому росту цен на нефть и газ.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии и начале переговоров, однако уже 11 апреля корабли США начали блокаду Ормузского пролива в отношении всех судов, входящих в иранские порты и выходящих из них.

В ответ Иран отменил разрешение на проход торговых судов и возобновил военный контроль в проливе. 3 мая Трамп анонсировал начало операции по проведению судов через Ормузский пролив, а утром 4 мая представители военно‑морских сил Ирана заявили, что помешали проходу кораблей США в акваторию.

Гость

11:55:42 05-05-2026

рыжий клоун

Гость

12:40:25 05-05-2026

Мотали б Штаты восвояси вон,
Не лезли б сдуру сами на рожон!

Гость

12:46:11 05-05-2026

Но мусульмане-то останутся. В том числе и а сша.

Гость

12:59:56 05-05-2026

Гость (12:46:11 05-05-2026) Но мусульмане-то останутся. В том числе и а сша. ... Так 90 % из них за США. Особенно в США

Гость

15:03:14 05-05-2026

Гость (12:59:56 05-05-2026) Так 90 % из них за США. Особенно в США... Вами уже проведëн опрос? Аятолла им по боку?

Гость

15:30:47 05-05-2026

Гость (15:03:14 05-05-2026) Вами уже проведëн опрос? Аятолла им по боку? ... Арабские Эмираты вам в помощь

Гость

12:58:45 05-05-2026

стереть Иран с лица земли --- на ЯО намекает

Гость

13:38:18 05-05-2026

этого пассонареныша пора заканчивать.
жилко миссис трам, на старости лет может вдовой останется

Гость

15:08:31 05-05-2026

Гость (13:38:18 05-05-2026) этого пассонареныша пора заканчивать.жилко миссис трам, ... На пенсии под псевдонимом миссис Марпл будет убийства описывать...

Гость

16:10:56 05-05-2026

Иран: а это не мы, это кто то из соседей, может хезболла, а может кто из хуситов пошутил. К нам какие претензии?

