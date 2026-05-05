Трамп пообещал стереть Иран с лица земли в случае атаки на корабли США в Ормузском проливе

По словам президента Америки, у страны больше качественного оружия и боеприпасов

05 мая 2026, 11:48, ИА Амител

Флаг Ирана, Иран / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

4 мая президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами телеканала Fox News заявил, что США уничтожат Иран, если Исламская Республика атакует американские корабли в Ормузском проливе, пишут РИА Новости. Журналист телеканала Трей Йингст процитировал главу Белого дома в соцсети Х:

«Иранцы будут стерты с лица земли, если они атакуют корабли США, сопровождающие суда через Ормузский пролив».

Трамп также подчеркнул, что у США теперь гораздо больше оружия и боеприпасов высокого качества, чем было раньше, — они могут быть применены в данном конфликте.

Это не первое подобное заявление американского лидера. 6 апреля, за несколько дней до истечения срока ультиматума, предъявленного Тегерану, Трамп предупреждал, что при отказе Ирана от мирного соглашения Исламская Республика "будет погружена в ад" и лишится всей инфраструктуры, включая мосты и электростанции.

Обострение ситуации вокруг Ормузского пролива началось в начале марта, когда Иран в ответ на атаки со стороны США и Израиля заблокировал пролив — это привело к резкому росту цен на нефть и газ.

7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии и начале переговоров, однако уже 11 апреля корабли США начали блокаду Ормузского пролива в отношении всех судов, входящих в иранские порты и выходящих из них.

В ответ Иран отменил разрешение на проход торговых судов и возобновил военный контроль в проливе. 3 мая Трамп анонсировал начало операции по проведению судов через Ормузский пролив, а утром 4 мая представители военно‑морских сил Ирана заявили, что помешали проходу кораблей США в акваторию.