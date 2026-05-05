Трамп пообещал стереть Иран с лица земли в случае атаки на корабли США в Ормузском проливе
По словам президента Америки, у страны больше качественного оружия и боеприпасов
05 мая 2026, 11:48, ИА Амител
4 мая президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами телеканала Fox News заявил, что США уничтожат Иран, если Исламская Республика атакует американские корабли в Ормузском проливе, пишут РИА Новости. Журналист телеканала Трей Йингст процитировал главу Белого дома в соцсети Х:
«Иранцы будут стерты с лица земли, если они атакуют корабли США, сопровождающие суда через Ормузский пролив».
Трамп также подчеркнул, что у США теперь гораздо больше оружия и боеприпасов высокого качества, чем было раньше, — они могут быть применены в данном конфликте.
Это не первое подобное заявление американского лидера. 6 апреля, за несколько дней до истечения срока ультиматума, предъявленного Тегерану, Трамп предупреждал, что при отказе Ирана от мирного соглашения Исламская Республика "будет погружена в ад" и лишится всей инфраструктуры, включая мосты и электростанции.
Обострение ситуации вокруг Ормузского пролива началось в начале марта, когда Иран в ответ на атаки со стороны США и Израиля заблокировал пролив — это привело к резкому росту цен на нефть и газ.
7 апреля Трамп объявил о двухнедельном перемирии и начале переговоров, однако уже 11 апреля корабли США начали блокаду Ормузского пролива в отношении всех судов, входящих в иранские порты и выходящих из них.
В ответ Иран отменил разрешение на проход торговых судов и возобновил военный контроль в проливе. 3 мая Трамп анонсировал начало операции по проведению судов через Ормузский пролив, а утром 4 мая представители военно‑морских сил Ирана заявили, что помешали проходу кораблей США в акваторию.
11:55:42 05-05-2026
12:40:25 05-05-2026
12:46:11 05-05-2026
Но мусульмане-то останутся. В том числе и а сша.
12:59:56 05-05-2026
Гость (12:46:11 05-05-2026) Но мусульмане-то останутся. В том числе и а сша. ... Так 90 % из них за США. Особенно в США
15:03:14 05-05-2026
Гость (12:59:56 05-05-2026) Так 90 % из них за США. Особенно в США... Вами уже проведëн опрос? Аятолла им по боку?
15:30:47 05-05-2026
Гость (15:03:14 05-05-2026) Вами уже проведëн опрос? Аятолла им по боку? ... Арабские Эмираты вам в помощь
12:58:45 05-05-2026
стереть Иран с лица земли --- на ЯО намекает
13:38:18 05-05-2026
15:08:31 05-05-2026
Гость (13:38:18 05-05-2026) этого пассонареныша пора заканчивать.жилко миссис трам, ... На пенсии под псевдонимом миссис Марпл будет убийства описывать...
16:10:56 05-05-2026
Иран: а это не мы, это кто то из соседей, может хезболла, а может кто из хуситов пошутил. К нам какие претензии?