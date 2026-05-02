Трамп заявил Конгрессу о завершении конфликта с Ираном

При этом американский президент указал на "значительную угрозу" со стороны Ирана

02 мая 2026, 07:00, ИА Амител

Дональд Трамп / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Американский президент направил в Конгресс США письмо о том, что Белый дом считает конфликт с Ираном завершенным, передает "Коммерсант". 1 мая истек крайний срок для получения одобрения Конгресса на продолжение конфликта.

«Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, прекращены», — говорится в письме Трампа спикеру Палаты представителей Майку Джонсону и временному председателю Сената Чаку Грассли.

При этом глава Белого дома заявил о сохраняющейся "значительной угрозе" со стороны Ирана.

В соответствии с резолюцией о военных полномочиях 1973 года президент США может вести военные действия только 60 дней. После он должен их прекратить либо запросить у Конгресса 30-дневное продление в случае "неизбежной военной необходимости".

С 8 апреля между Ираном и США действует режим прекращения огня. Стороны провели один раунд переговоров в Пакистане, который не привел к окончательному мирному соглашению. По словам Трампа, Тегеран и Вашингтон продолжают контакты по телефону.