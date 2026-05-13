Период ухода за ребенком до полутора лет теперь полностью засчитывается в трудовой стаж

13 мая 2026, 12:16, ИА Амител

Пенсионер, пенсия / Сгенерировано Midjourney / amic.ru

Эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская в беседе с РИА Новости рассказала об условиях назначения страховой пенсии по старости в 2026 году.

По ее словам, для получения права на пенсию необходимо одновременно выполнить три условия. Во‑первых, достичь общеустановленного пенсионного возраста: для женщин он составляет 59 лет, для мужчин — 64 года.

Во‑вторых, иметь не менее 15 лет официального трудового стажа. В 2026 году в него полностью засчитывается время ухода за каждым ребенком до полутора лет, а при рождении двойни или большего числа детей эти сроки суммируются.

Третье условие — наличие необходимого индивидуального пенсионного коэффициента, или пенсионных баллов: в 2026 году их должно быть не менее 30. При этом стоимость одного пенсионного балла в текущем году составляет 156,76 рубля — этот показатель используется для расчета размера пенсии.