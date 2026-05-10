Эксперт раскрыла простой способ распределения бюджета по правилу 50/30/20
Метод подходит новичкам и снижает риск импульсивных трат
10 мая 2026, 11:55, ИА Амител
Экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе в беседе с агентством "Прайм" рассказала о простой формуле, которая поможет навести порядок в финансах: распределить доходы и расходы бюджета и откладывать деньги без жестких ограничений.
Речь идет о правиле 50/30/20 — оно предполагает деление всего дохода после уплаты налогов на три части: 50% — на обязательные траты (жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт, лекарства), 30% — на желания (рестораны, хобби, путешествия, шопинг), 20% — на сбережения и инвестиции.
«Это хороший старт для новичков, — пояснила Гогаладзе. — Не нужно заводить 100 категорий в Excel. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск "сорваться" и потратить все гораздо ниже».
Эксперт отметила, что у этого подхода есть нюансы: например, в дорогих городах расходы на аренду могут превышать 50% дохода, а для тех, кто стремится быстро накопить крупную сумму, доля сбережений в 20% может оказаться недостаточной.
Гогаладзе посоветовала начинающим ориентироваться на правило 50/30/20, а по мере адаптации к системе постепенно увеличивать долю средств, направляемых на сбережения.
В качестве альтернативных стратегий она назвала автоматическое откладывание фиксированного процента от зарплаты сразу после ее получения, а также использование более детализированной схемы распределения бюджета — 60/10/10/10/10. Ранее сообщалось, что россияне стали тратить на продукты почти половину зарплаты.
12:08:31 10-05-2026
Было бы что распределять.
Был бы хлеб, а зубы сыщутся.
12:13:33 10-05-2026
А теперь распишите это всё на 23 000р. Посмотрим, на какие развлечения вам хватит. Имейте ввиду, что на лекарства этому человеку надо 5000р. ежемесячно, коммуналка 4000р. в среднем.
А те, у кого в в 10 раз больше без советов обойдутся.
12:14:05 10-05-2026
Дают пенсию и тут же забирают на ЖКХ и продукты.
13:27:19 10-05-2026
Гость (12:14:05 10-05-2026) Дают пенсию и тут же забирают на ЖКХ и продукты.... Ну, можешь продукты не покупать. Копи бабло.
12:33:44 10-05-2026
Что бы не было импульсивных трат. Вся зарплата должна первую ночь полностью целая переночевать дома или на счёте. Нельзя тратить не копейки. Эксперта уволить. А если не хватит 50 процентов на коммуналку транспорт питание сигареты бензин связь ещё там что то. Что тогда? Тридцать процентов на развлечения. Из зарплаты в 100 предлагаете 30 - ку пропить. Потанцевать в клубах? Главное правило- все развлечения должны быть наградой которую вы позволяте сами себе за что то. И большинство нормальных психологов и экономистов думают так же.
13:48:07 10-05-2026
Чтобы не было импульсивных трат, надо:
1. Составлять план доходов/расходов и фиксировать его выполнение
2. Не вестись на рекламу кредиток с овердрафтом, брать кредиты только в крайнем случае, будучи уверенным в том, что рассчитаешься чётко
3. В кармане иметь наличные и рассчитываться только ими, чтобы боль от физической утраты денег была ощутимой.
4. Отказаться от гиперпотребления, но приобретать только качественный, дорогие вещи, которые прослужат долго.
22:50:33 10-05-2026
Гость (13:48:07 10-05-2026) Чтобы не было импульсивных трат, надо:1. Составлять план... А зарабатывать больше - такой вариант не рассматриваете почему?
07:19:50 11-05-2026
Гость (13:48:07 10-05-2026) Чтобы не было импульсивных трат, надо:1. Составлять план... 5. Автору обратиться к психиатру.
09:19:54 11-05-2026
Гость (13:48:07 10-05-2026) Чтобы не было импульсивных трат, надо:1. Составлять план... глицин. много. часто. вместо еды.