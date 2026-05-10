Эксперт раскрыла простой способ распределения бюджета по правилу 50/30/20

Метод подходит новичкам и снижает риск импульсивных трат

10 мая 2026, 11:55, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Экономист и эксперт по финансовым рынкам Ольга Гогаладзе в беседе с агентством "Прайм" рассказала о простой формуле, которая поможет навести порядок в финансах: распределить доходы и расходы бюджета и откладывать деньги без жестких ограничений.

Речь идет о правиле 50/30/20 — оно предполагает деление всего дохода после уплаты налогов на три части: 50% — на обязательные траты (жилье, коммунальные услуги, продукты, транспорт, лекарства), 30% — на желания (рестораны, хобби, путешествия, шопинг), 20% — на сбережения и инвестиции.

«Это хороший старт для новичков, — пояснила Гогаладзе. — Не нужно заводить 100 категорий в Excel. Вы не лишаете себя радостей жизни, поэтому риск "сорваться" и потратить все гораздо ниже».

Эксперт отметила, что у этого подхода есть нюансы: например, в дорогих городах расходы на аренду могут превышать 50% дохода, а для тех, кто стремится быстро накопить крупную сумму, доля сбережений в 20% может оказаться недостаточной.

Гогаладзе посоветовала начинающим ориентироваться на правило 50/30/20, а по мере адаптации к системе постепенно увеличивать долю средств, направляемых на сбережения.

В качестве альтернативных стратегий она назвала автоматическое откладывание фиксированного процента от зарплаты сразу после ее получения, а также использование более детализированной схемы распределения бюджета — 60/10/10/10/10. Ранее сообщалось, что россияне стали тратить на продукты почти половину зарплаты.