Россияне стали тратить на продукты почти половину зарплаты

По данным Росстата, доля продуктов в потребительских тратах вернулась к уровню кризисного 2008 года

09 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Россияне тратят на еду почти половину своих доходов. Доля расходов на продукты питания в начале 2026 года составила 39,1% — это максимум за последние 18 лет. Такой показатель последний раз фиксировался в кризисном 2008 году, сообщает "Абзац".

Главные причины — высокая продовольственная инфляция и медленный рост доходов населения. В этих условиях люди все чаще экономят на питании и уходят в более бюджетные магазины.

Как отметил экономист Александр Цыганов в разговоре с ura.ru, сегодня покупатели массово переориентируются с "Азбуки вкуса" на "Перекресток", а с "Дикси" — на "Чижик".

Финансовый аналитик Михаил Беляев добавил, что острота кризиса зависит от уровня доходов: беднейшие слои населения ощущают его сразу, тогда как обеспеченные граждане могут его почти не замечать.

зарплаты деньги Продукты

Комментарии 21

Гость

15:08:06 09-04-2026

Богатые богатеют, бедные беднеют. То что считалось средним классом, попросту исчезло, растворилось, превратилось в бедноту.
И это всё благодаря ...

Гость

15:40:14 09-04-2026

Гость (15:08:06 09-04-2026) Богатые богатеют, бедные беднеют. То что считалось средним к... В.И Ленину!

Гость

15:10:30 09-04-2026

Россияне тратят на еду почти половину своих доходов. Другую половину на ЖКХ.

Гость

15:35:54 09-04-2026

Гость (15:10:30 09-04-2026) Россияне тратят на еду почти половину своих доходов. Другую ... А еще на кредиты, на которые берут лекарства и одеваются ))) В минус живут.

Гость

15:40:55 09-04-2026

Гость (15:35:54 09-04-2026) А еще на кредиты, на которые берут лекарства и одеваются )))... При этом переводят мошенникам миллионы!

Элен без ребят

04:23:46 10-04-2026

Гость (15:40:55 09-04-2026) При этом переводят мошенникам миллионы!... ага, и ездят на новых Хавалах. логично будет сделать вывод, что сограждане скрывают большую часть своих доходов от государства.

Гость

15:45:04 09-04-2026

Гость (15:10:30 09-04-2026) Россияне тратят на еду почти половину своих доходов. Другую ... Вы забыли еще и про ипотеку и кредиты!

Гость

17:13:24 09-04-2026

Гость (15:45:04 09-04-2026) Вы забыли еще и про ипотеку и кредиты!... кредиты на айфоны и дорогие тачки

Мусик

15:13:36 09-04-2026

статистика официально говорит о 6-м месяце спада промышленного производства.
тревожный признак

Гость

17:09:29 09-04-2026

Мусик (15:13:36 09-04-2026) статистика официально говорит о 6-м месяце спада промышленно... пора начинать тревожиться?

Гость

21:03:12 09-04-2026

Гость (17:09:29 09-04-2026) пора начинать тревожиться?...
Уже как десять лет пора

Гость

15:16:45 09-04-2026

потому что кто то много жрет

Гость

15:31:13 09-04-2026

ништяк
пора покупать сады огороды

Гость

15:38:06 09-04-2026

Гость (15:31:13 09-04-2026) ништякпора покупать сады огороды... Вы цены на них видели?

Гость

15:42:18 09-04-2026

Гость (15:31:13 09-04-2026) ништякпора покупать сады огороды... Продам сад

Гость

15:51:44 09-04-2026

Гость (15:42:18 09-04-2026) Продам сад... нужен только в черте города или не далее 30 км

Гость

16:13:24 09-04-2026

Гость (15:51:44 09-04-2026) нужен только в черте города или не далее 30 км... Вы посчитайте сначала всё - взносы, электро, воду, всякие палки-копалки, стройматериалы, проезд, расходы на хранение и переработку урожая и ещё много чего. Сад - это убыточная развлекуха, а не прибыль.

Крыша

16:15:46 09-04-2026

Гость (15:51:44 09-04-2026) нужен только в черте города или не далее 30 км... У меня под балконом можешь лучок посадить.

Гость

17:10:11 09-04-2026

Гость (15:51:44 09-04-2026) нужен только в черте города или не далее 30 км... в районе развязки годится? неухоженный. за мильон.

Гость

19:30:52 09-04-2026

А вторую половину на ЖКХ

Гость

21:04:41 09-04-2026

Странно, а в телевизоре все сытые, радостные и патриотичные.

