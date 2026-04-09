Россияне стали тратить на продукты почти половину зарплаты

По данным Росстата, доля продуктов в потребительских тратах вернулась к уровню кризисного 2008 года

09 апреля 2026, 15:00, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Россияне тратят на еду почти половину своих доходов. Доля расходов на продукты питания в начале 2026 года составила 39,1% — это максимум за последние 18 лет. Такой показатель последний раз фиксировался в кризисном 2008 году, сообщает "Абзац".

Главные причины — высокая продовольственная инфляция и медленный рост доходов населения. В этих условиях люди все чаще экономят на питании и уходят в более бюджетные магазины.

Как отметил экономист Александр Цыганов в разговоре с ura.ru, сегодня покупатели массово переориентируются с "Азбуки вкуса" на "Перекресток", а с "Дикси" — на "Чижик".

Финансовый аналитик Михаил Беляев добавил, что острота кризиса зависит от уровня доходов: беднейшие слои населения ощущают его сразу, тогда как обеспеченные граждане могут его почти не замечать.