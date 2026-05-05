Важно тщательно проверять застройщика и документы на объект, чтобы не столкнуться с рисками при максимальной экономии

05 мая 2026, 17:45, ИА Амител

Квартира / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru

Россияне могут значительно сократить расходы на приобретение жилья, если будут следовать нескольким ключевым шагам. В первую очередь, важно накопить сумму первоначального взноса как можно выгоднее. Оптимальным вариантом будет размещение накоплений на банковском депозите, в фонде денежного рынка или на краткосрочных облигациях, как рекомендует основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик в беседе с "Газетой.Ru".

Эксперт также подчеркнул, что для тех, кто планирует воспользоваться рыночной ипотекой, необходимо уделить внимание кредитной истории и подтверждению доходов. Покупатели с безупречной кредитной историей могут рассчитывать на более выгодные условия по ипотеке. Даже разница в процентной ставке всего на 1 процентный пункт при кредите на сумму 10 миллионов рублей может привести к значительной экономии за весь срок кредита.

«Второй шаг, который важен как при покупке новостроек, так и на вторичном рынке, — это повышение осведомленности и выбор подходящего объекта. Это позволяет лучше понять рынок в целом, оценить ликвидность конкретного объекта и адекватность его цены», - отмечает Зубик.

Третий шаг, особенно важный при покупке на первичном рынке, — это изучение доступных программ финансирования и их условий. Многие застройщики предлагают собственные программы, такие как субсидированная ипотека и рассрочки. Субсидированная ипотека может предложить ставку по кредиту на первые несколько лет в размере 5-8%, что существенно снижает стоимость рыночной ипотеки, уточняет Зубик.

Кроме того, застройщики часто предлагают беспроцентные рассрочки на несколько лет до сдачи дома, и чем раньше заключается сделка, тем больше можно сэкономить, подчеркивает эксперт.

«Для тех, у кого есть полная сумма на момент сделки, субсидированная ипотека и рассрочка позволяют получить значительную экономию за счет размещения денег на банковском депозите. Например, при цене квартиры в 20 миллионов рублей и наличии всей суммы рассрочка на два года с первоначальным взносом 30% может принести дополнительно около 3,5 миллионов рублей. Однако важно учитывать и цену сделки, которая иногда может быть завышенной», - предупреждает Зубик.

На вторичном рынке основным источником экономии является торг, отмечает эксперт. По его мнению, в 2026 году можно рассчитывать на дисконт в размере 10-15%, особенно при быстрой сделке без посредников. Для квартиры стоимостью 15 миллионов рублей это может составить 1,5-2 миллиона рублей экономии, говорит Зубик. Однако он предостерегает от скидок, полученных за счет занижения цены в договоре, так как в таких случаях экономия может обернуться дополнительными расходами.