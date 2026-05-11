ЕС расширил санкции против России

Под ограничения попал в том числе детский лагерь "Орленок"

11 мая 2026, 20:33, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Евросоюз внес в санкционный список по России 16 физических и семь юридических лиц, пишет "Коммерсант".

В "черный список" попали в том числе Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб "Патриот" в Крыму, Центр ДОСААФ в Севастополе, лагерь "Орленок", детские центры "Алые паруса" и "Смена" и связанные с ними должностные лица.

В числе физлиц, внесенных в список, оказались:

зампредседателя Совета министров Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская;

депутат Херсонской областной думы Андрей Сабинов;

уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева;

уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева;

начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко;

председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко;

замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Анастасия Аккуратова;

министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц.