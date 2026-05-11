ЕС расширил санкции против России
Под ограничения попал в том числе детский лагерь "Орленок"
11 мая 2026, 20:33, ИА Амител
Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Евросоюз внес в санкционный список по России 16 физических и семь юридических лиц, пишет "Коммерсант".
В "черный список" попали в том числе Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб "Патриот" в Крыму, Центр ДОСААФ в Севастополе, лагерь "Орленок", детские центры "Алые паруса" и "Смена" и связанные с ними должностные лица.
В числе физлиц, внесенных в список, оказались:
- зампредседателя Совета министров Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская;
- депутат Херсонской областной думы Андрей Сабинов;
- уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева;
- уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева;
- начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко;
- председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко;
- замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Анастасия Аккуратова;
- министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.
Ранее Великобритания внесла в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц.
20:50:18 11-05-2026
Да и навалить них, этот ЕС. Не в первый раз....