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ЕС расширил санкции против России

Под ограничения попал в том числе детский лагерь "Орленок"

11 мая 2026, 20:33, ИА Амител

Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru
Европа, Евросоюз / Изображение сгенерировано ИИ Midjourney / amic.ru

Евросоюз внес в санкционный список по России 16 физических и семь юридических лиц, пишет "Коммерсант"

В "черный список" попали в том числе Нахимовское военно-морское училище и военно-патриотический клуб "Патриот" в Крыму, Центр ДОСААФ в Севастополе, лагерь "Орленок", детские центры "Алые паруса" и "Смена" и связанные с ними должностные лица.

В числе физлиц, внесенных в список, оказались:

  • зампредседателя Совета министров Крыма, министр труда и соцзащиты Елена Романовская;
  • депутат Херсонской областной думы Андрей Сабинов;
  • уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Александра Бондарева;
  • уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева;
  • начальник управления по делам молодежи и спорта Севастополя Марина Слонченко;
  • председатель Госкомитета молодежной политики Крыма Алексей Зинченко;
  • замдиректора Департамента госполитики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Анастасия Аккуратова;
  • министр по молодежной политике Запорожской области Егор Логунов.

Ранее Великобритания внесла в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц.

Россия европа санкции
       

Комментарии 1

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гость

20:50:18 11-05-2026

Да и навалить них, этот ЕС. Не в первый раз....

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