Британия расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций

В список попали в том числе глава Росмолодежи и начальник главного штаба "Юнармии"

11 мая 2026, 17:38, ИА Амител

Флаг Великобритании / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Великобритания внесла в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц, сообщает "Коммерсант".

Согласно обновленному документу, в список попали в том числе:

министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко;

глава Росмолодежи Григорий Гуров;

начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин;

уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко;

бывший первый замминистра образования и науки ЛНР Дмитрий Шевченко;

депутат из ДНР, боец смешанных единоборств Максим Швец;

топ-менеджеры АНО "Диалог";

сотрудники Агентства социального проектирования, которое власти США обвиняли во вмешательстве в американские выборы, а британские власти — в "информационной войне" против Украины;

АНО Стратегических коммуникаций "Каспий 2030";

Экспертный институт социальных исследований;

Институт развития интернета;

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин";

Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды;

Севастопольский государственный университет.

Напомним, 23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро Украине.

Ранее Китай пригрозил ЕС за включение его компаний в 20-й пакет санкций.