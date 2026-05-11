НОВОСТИПолитика

Британия расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций

В список попали в том числе глава Росмолодежи и начальник главного штаба "Юнармии"

11 мая 2026, 17:38, ИА Амител

Флаг Великобритании / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru
Флаг Великобритании / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru

Великобритания внесла в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц, сообщает "Коммерсант".

Согласно обновленному документу, в список попали в том числе:

  • министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко;
  • глава Росмолодежи Григорий Гуров;
  • начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин;
  • уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко;
  • бывший первый замминистра образования и науки ЛНР Дмитрий Шевченко;
  • депутат из ДНР, боец смешанных единоборств Максим Швец;
  • топ-менеджеры АНО "Диалог";
  • сотрудники Агентства социального проектирования, которое власти США обвиняли во вмешательстве в американские выборы, а британские власти — в "информационной войне" против Украины;
  • АНО Стратегических коммуникаций "Каспий 2030";
  • Экспертный институт социальных исследований;
  • Институт развития интернета;
  • Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин";
  • Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды;
  • Севастопольский государственный университет.

Напомним, 23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро Украине.

Ранее Китай пригрозил ЕС за включение его компаний в 20-й пакет санкций. 

санкции
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

18:18:29 11-05-2026

Англия-родина демократии.И хартии вольности,то есть свободы.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:59:39 11-05-2026

Гость (18:18:29 11-05-2026) Англия-родина демократии.И хартии вольности,то есть свободы....
Если это выгодно нагличанам.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:12:29 12-05-2026

"Институт развития интернета"
не эта ли контора разрабатывает блокировки и "белые" списки? тогда поделом.

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров