Британия расширила антироссийский санкционный список на 85 позиций
В список попали в том числе глава Росмолодежи и начальник главного штаба "Юнармии"
11 мая 2026, 17:38, ИА Амител
Флаг Великобритании / Изображение сгенерировано ИИ GigaChat / amic.ru
Великобритания внесла в санкционный список по России еще 85 физических и юридических лиц, сообщает "Коммерсант".
Согласно обновленному документу, в список попали в том числе:
- министр молодежной политики ЛНР Юлия Величко;
- глава Росмолодежи Григорий Гуров;
- начальник главного штаба движения "Юнармия" Владислав Головин;
- уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко;
- бывший первый замминистра образования и науки ЛНР Дмитрий Шевченко;
- депутат из ДНР, боец смешанных единоборств Максим Швец;
- топ-менеджеры АНО "Диалог";
- сотрудники Агентства социального проектирования, которое власти США обвиняли во вмешательстве в американские выборы, а британские власти — в "информационной войне" против Украины;
- АНО Стратегических коммуникаций "Каспий 2030";
- Экспертный институт социальных исследований;
- Институт развития интернета;
- Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи "Воин";
- Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды;
- Севастопольский государственный университет.
Напомним, 23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против России и кредит на 90 млрд евро Украине.
Ранее Китай пригрозил ЕС за включение его компаний в 20-й пакет санкций.
18:18:29 11-05-2026
Англия-родина демократии.И хартии вольности,то есть свободы.
18:59:39 11-05-2026
Гость (18:18:29 11-05-2026) Англия-родина демократии.И хартии вольности,то есть свободы....
Если это выгодно нагличанам.
09:12:29 12-05-2026
"Институт развития интернета"
не эта ли контора разрабатывает блокировки и "белые" списки? тогда поделом.