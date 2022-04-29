Художественно-экологический сплав по Барнаулке в 29-й раз прошел в столице края

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Барнаульская арт-группа «Дубовая роща» не изменяет традициям и провела 29 апреля предъюбилейный 29-й сплав на рафтах по реке, которая дала название городу. Стартовали участники от пешеходного моста в районе остановки «Школьная» на ул. Загородной, а финишировали в Центральном парке. Цель акции — привлечение внимание к бедственному положению водной артерии, протекающей через исторический центр Барнаула.

Справка: Первый такой сплав прошёл в Барнауле в 1993 году. Первопроходцы прошли на каяках от ул. Северо-Западной до водопада Семи героев (в районе Павловского тракта). В 2006 году «Дубовая роща» впервые покорила Барнаулку от устья Пивоварки до Ленинского проспекта на рафтах.

