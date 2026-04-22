Ландшафтный пожар на 8,5 тысячи "квадратов" вспыхнул в Алтайском крае
Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилую застройку
22 апреля 2026, 11:14, ИА Амител
В Алтайском крае продолжает ухудшаться пожароопасная обстановка — зафиксированы десятки возгораний сухой травы, а один из крупнейших пожаров едва не перекинулся на населенный пункт. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
По данным ведомства, специалисты зарегистрировали 65 случаев горения сухотравья. Самый крупный очаг возник в Петропавловском районе — недалеко от села Соловьиха загорелись поля.
К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился примерно на 8,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли восемь человек и две единицы техники, в том числе добровольцев Соловьихинского сельсовета. Для ликвидации пала использовали ранцевые огнетушители.
Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилую застройку. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.
12:02:51 22-04-2026
Никогда не забуду, как отреагировал один из чиновников, когда горела тайга на дальнем востоке, а он сказал - "тушить тайгу экономически не целесообразно"
15:51:35 22-04-2026
снова задыхаться все лето в городе от дыма горящих лесов?? вот не зря Путин сюда собрался. хвоста крутить