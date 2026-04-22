Ландшафтный пожар на 8,5 тысячи "квадратов" вспыхнул в Алтайском крае

Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилую застройку

22 апреля 2026, 11:14, ИА Амител

Пожар в поле / Фото: МЧС Алтайского края
В Алтайском крае продолжает ухудшаться пожароопасная обстановка — зафиксированы десятки возгораний сухой травы, а один из крупнейших пожаров едва не перекинулся на населенный пункт. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.

По данным ведомства, специалисты зарегистрировали 65 случаев горения сухотравья. Самый крупный очаг возник в Петропавловском районе — недалеко от села Соловьиха загорелись поля.

К моменту прибытия пожарных огонь уже распространился примерно на 8,5 тысячи квадратных метров. К тушению привлекли восемь человек и две единицы техники, в том числе добровольцев Соловьихинского сельсовета. Для ликвидации пала использовали ранцевые огнетушители.

Спасателям удалось не допустить распространения огня на жилую застройку. По предварительной версии, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Гость

12:02:51 22-04-2026

Никогда не забуду, как отреагировал один из чиновников, когда горела тайга на дальнем востоке, а он сказал - "тушить тайгу экономически не целесообразно"

Гость

15:51:35 22-04-2026

снова задыхаться все лето в городе от дыма горящих лесов?? вот не зря Путин сюда собрался. хвоста крутить

