Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя перед майскими праздниками

30 апреля будет предпраздничным днем, поэтому рабочий день сократят на один час

22 апреля 2026, 11:48, ИА Амител

Последняя неделя апреля будет укороченной. Согласно производственному календарю, опубликованному на сайте Госдумы, россияне проработают всего четыре дня — с 27 по 30 апреля. Затем последуют три выходных.

30 апреля — предпраздничный день, поэтому продолжительность рабочего дня сократят на один час.

Напомним, в этом году майские праздники разбили на два этапа, каждый из которых продлится три дня. Всего в мае будет 12 выходных и 19 рабочих дней.

Первые праздничные выходные приурочены ко Дню труда — с 1 по 3 мая. Перед ними, 30 апреля, рабочий день станет короче. Затем последует рабочая неделя с 4 по 8 мая.

Второй этап отдыха связан с Днем Победы. В этом году 9 мая выпадает на субботу. По закону, если праздник совпадает с выходным, он переносится на следующий рабочий день. Благодаря этому россияне будут отдыхать с 9 по 11 мая.

8 мая рабочий день сократят для тех, кто работает по пятидневному графику.