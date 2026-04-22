Всесезонный курорт "Манжерок" принял зимой рекордные 530 тысяч туристов

Поток гостей вырос на 10%, а после завершения сезона комплекс начал подготовку к лету

22 апреля 2026, 11:27, ИА Амител

Общий вид курорта / Фото: пресс-служба курорта "Манжерок"

Всесезонный курорт "Манжерок" в Горном Алтае завершил зимний сезон с рекордными показателями — его посетили более 530 тысяч человек, что на 10% превышает результат прошлого года. Основной поток гостей традиционно пришелся на любителей горных лыж и сноуборда, однако заметно вырос интерес и к другим видам отдыха.

Помимо катания, туристы активно посещали спортивные и музыкальные события, рестораны, родельбан, тюбинг, а также смотровую площадку на высоте 1020 метров. Популярностью пользовался и новый парк приключений "Дримвуд".

Планы на будущее

Значительная часть гостей воспользовалась услугами инструкторов. За зиму более семи тысяч человек прошли обучение или улучшили навыки катания на лыжах и сноуборде. При этом загрузка номеров, спа-центров и банных комплексов на курорте сохранялась на высоком уровне на протяжении всего сезона.

На "Манжероке" отмечают, что спрос на отдых продолжает расти, поэтому в числе приоритетных задач остается строительство новых отелей.

Активности курорта / Фото: пресс-служба курорта "Манжерок"

Подготовка к летнему сезону

«Всесезонный курорт Сбера сегодня играет ключевую роль в развитии турпотока в Горном Алтае ― "Манжерок" в зимнем сезоне посетило рекордных 530 тысяч гостей, что на 10% больше, чем годом ранее. В этом сезоне мы расширили зону катания в два раза: открыли пять новых канатных дорог и подготовили 81 км трасс, открыли первый зимний этап парка приключений "Дримвуд"», — отметил заместитель председателя правления Сбербанк Станислав Кузнецов.

По его словам, после завершения зимнего сезона курорт приступил к подготовке к летнему, совершенствуя сервис и развлечения. Здесь откроют трассы байк-парка, экотропы этнографического парка "Хранитель Большого Алтая", а также центр летних активностей с вейк-парком и сап-станцией. А еще курорт планирует масштабное гранд-открытие парка приключений для всей семьи "Дримвуд".

Курорт "Манжерок" входит в экосистему Сбера и позиционируется как современный туристический комплекс мирового уровня в Горном Алтае, где сочетаются развитая инфраструктура, комфортное размещение и разнообразные форматы отдыха.

