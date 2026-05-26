Очаровательные малыши поселились в Новосибирском зоопарке

26 мая 2026, 17:23, ИА Амител

Гималайский медвежонок в Новосибирском зоопарке / Фото: скриншот видео

Природа часто жестока даже к самым милым существам. Ужасным образом судьба обошлась с двумя гималайскими медвежатами: они остались без мамы, посреди густого леса Приморского края, где поджидает опасность на каждом шагу.

Но малышей нашли сотрудники Приморского охотнадзора. Они спасли косолапых пушистиков и передали их в центр реабилитации "Тигр" в селе Алексеевка Надеждинского района. Там медвежата восстановились, окрепли и подготовились к большому переезду в Новосибирск.

Так, 29 апреля они обрели новый дом в Новосибирском зоопарке. Сначала дети тайги прошли обязательный карантин, а затем — период адаптации. Зоологи и ветеринары делали все, чтобы медвежата чувствовали себя в безопасности.

Недавно непосед перевели в уличный вольер. Теперь они могут гулять на свежем воздухе, играть и познавать мир вокруг.