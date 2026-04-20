Жители Кулунды бьют тревогу из-за куч мусора на улицах и бродячих собак у школы
Лидер алтайских социалистов Александр Терентьев требует наладить вывоз ТКО
20 апреля 2026, 16:00, ИА Амител
Жители села Кулунда в Алтайском крае заявили о проблеме с вывозом отходов. По их словам, мусор не убирают уже несколько месяцев: контейнеры переполнены, а рядом с ними образовались стихийные свалки. О ситуации депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву сообщил председатель местного отделения партии "Справедливая Россия" Виктор Чмерев.
Он отметил, что жители вынуждены жить в условиях антисанитарии уже около двух месяцев. В селе установлено около 110 контейнеров, однако рядом с ними появилось еще 50 свалок. По словам социалиста, региональный оператор не справляется с обязанностями по вывозу твердых коммунальных отходов.
Опасность рядом со школой
Ситуацию усугубляют бродячие собаки, которых привлекает обилие доступной пищи, сообщил Виктор Чмерев. По его словам, животные разрывают мусорные пакеты и разбрасывают отходы еще дальше, а одна из свалок находится прямо у школы, из-за чего родители всерьез опасаются за безопасность детей.
Реакция депутата
Александр Терентьев направил депутатский запрос в Роспотребнадзор Алтайского края. Он считает, что проблему необходимо решать в срочном порядке.
«Нельзя допускать, чтобы наши села превращались в свалки, а дети росли в антисанитарных условиях и боялись идти в школу из-за бродячих собак. В с. Кулунда необходимо срочно наладить вывоз ТКО!» — подчеркнул народный избранник.
Жители надеются, что после вмешательства надзорных органов ситуация изменится и вывозить мусор начнут регулярно.
В центре Барнаула, мусорный огромный контейнер примыкает прям к территории школы № 55, там жуть!!! Мусор, крысы, тараканы, которые пешком идут в школу. Тут же спортивная площадка. Дети гуляют и смотрят, как огромные крысы доедают отходы. Собаки растаскивают пакеты с мусором. Антисанитария в центре города и рядом с детьми.
16:36:01 20-04-2026
У нас до это чертовой реформы по графику подъезжал мусоровоз, город был чистый, сейчас ограждения мусорных постов разбиты в хлам, контейнеры переполнены, лужи гидравлического масла, и в радиусе шестидесяти метров разнесенный ветром мусор....За что не возьмутся наши капиталисты, все никак у людей.
17:45:22 20-04-2026
Котельные сжигающие мусор без вреда экологии решат проблему
23:30:43 20-04-2026
уже несколько месяцев!? - через месяц можно главу поселка менять, через три - главу района, ..