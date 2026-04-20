Жители Кулунды бьют тревогу из-за куч мусора на улицах и бродячих собак у школы

Лидер алтайских социалистов Александр Терентьев требует наладить вывоз ТКО

20 апреля 2026, 16:00, ИА Амител

Скопления мусора в селе Кулунда / Фото: Виктор Чмерев

Жители села Кулунда в Алтайском крае заявили о проблеме с вывозом отходов. По их словам, мусор не убирают уже несколько месяцев: контейнеры переполнены, а рядом с ними образовались стихийные свалки. О ситуации депутату Госдумы, лидеру алтайских социалистов Александру Терентьеву сообщил председатель местного отделения партии "Справедливая Россия" Виктор Чмерев.

Он отметил, что жители вынуждены жить в условиях антисанитарии уже около двух месяцев. В селе установлено около 110 контейнеров, однако рядом с ними появилось еще 50 свалок. По словам социалиста, региональный оператор не справляется с обязанностями по вывозу твердых коммунальных отходов.

Опасность рядом со школой

Ситуацию усугубляют бродячие собаки, которых привлекает обилие доступной пищи, сообщил Виктор Чмерев. По его словам, животные разрывают мусорные пакеты и разбрасывают отходы еще дальше, а одна из свалок находится прямо у школы, из-за чего родители всерьез опасаются за безопасность детей.

Реакция депутата

Александр Терентьев направил депутатский запрос в Роспотребнадзор Алтайского края. Он считает, что проблему необходимо решать в срочном порядке.

«Нельзя допускать, чтобы наши села превращались в свалки, а дети росли в антисанитарных условиях и боялись идти в школу из-за бродячих собак. В с. Кулунда необходимо срочно наладить вывоз ТКО!» — подчеркнул народный избранник.

Жители надеются, что после вмешательства надзорных органов ситуация изменится и вывозить мусор начнут регулярно.