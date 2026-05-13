Индекс счастья россиян упал до минимума за 15 лет
Более низкий уровень фиксировали лишь в 2011 году
13 мая 2026, 12:33, ИА Амител
По итогам апреля индекс счастья россиян, который замеряет Всероссийский центр изучения общественного мнения, составил 52 пункта — это минимальный показатель за последние 15 лет. Данные опубликованы в телеграм-канале ВЦИОМ.
Динамика индекса демонстрирует заметное снижение. По сравнению с мартом показатель упал на 4 процентных пункта — с 56 до 52, а в годовом выражении, относительно апреля 2025 года, сокращение составило 11 процентных пунктов. При этом доля респондентов, назвавших себя "определенно счастливыми", уменьшилась на 2 процентных пункта.
Методика измерения предполагает, что россиянам задают один закрытый вопрос:
«В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?»
Участники опроса могут выбрать один из двух вариантов ответа: "да" или "нет". В апреле 2026 года утвердительно ответили 74% респондентов, отрицательно — 22%.
«Анализ динамики показывает, что снижение индекса началось после декабря 2025 года, когда показатель достиг 66 пунктов. Далее наблюдалась следующая тенденция: январь 2026 года — 61 пункт, февраль 2026 года — 55 пунктов, март 2026 года — рост до 56 пунктов, апрель 2026 года — падение до 52 пунктов. Более низкий уровень индекса фиксировался лишь в сентябре 2011 года — тогда показатель находился на отметке 41 пункт», — говорится в публикации.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ноябре 2022 года отмечал, что колебания индекса обычно связаны с экономическими обстоятельствами. По его словам, большинство россиян ассоциируют счастье со здоровьем, наличием минимально необходимых для жизни доходов и семьей. Если эти три фактора есть, то человек уже готов считать себя счастливым.
12:45:57 13-05-2026
"Индекс счастья россиян упал до минимума за 15 лет"
Упал?! Вы смеётесь?! Он давно уже в минусовой отметке.
12:47:08 13-05-2026
Пятнадцать лет назад россияне очковали меньше, чем сейчас. Почему 26 лет назад не сравнили?
12:49:04 13-05-2026
Кто им позволил так низко пасть! - всем резко позитивить!, иначе введут штраф на пессимизм....
13:04:36 13-05-2026
Медведь-шатун (12:49:04 13-05-2026) Кто им позволил так низко пасть! - всем резко позитивить!, и... Не подсказывайте им новые основания для штрафов.
09:43:31 14-05-2026
Медведь-шатун (12:49:04 13-05-2026) Кто им позволил так низко пасть! - всем резко позитивить!, и...
Было уже такое - за упаднические настроения
12:56:59 13-05-2026
Не дождетесь!
13:08:26 13-05-2026
как можно быть счастливым если пиво дорожает и дорожает?
верните пауланер по 99 руб!!!!
14:37:27 13-05-2026
Индекс стресса почти у жителей всех стран мира.
Индекс счастья у кого? У 3% жителей планеты хотя бы есть?
У всех проблемы. У большинства от проблем безденежья и здоровья, у малой части от того как сохранить и приумножить деньги.
Не знаю, есть ли этой планете счастливые люди? Вечная гонка
15:00:51 13-05-2026
Гость (14:37:27 13-05-2026) Индекс стресса почти у жителей всех стран мира.Индекс сч... Тибетские ламы - ноль проблем и суеты...
18:42:57 13-05-2026
Медведь-шатун (15:00:51 13-05-2026) Тибетские ламы - ноль проблем и суеты...... Каков процент тибетских лом от общего населения планеты?
И ноль ли у них проблем? Слышал что послушники (ученики) там как рабы пашут, обеспечивая быт, кормежку, заработки.
18:26:46 13-05-2026
Гость (14:37:27 13-05-2026) Индекс стресса почти у жителей всех стран мира.Индекс сч... Есть счастливые люди - это бомжи. У них все хорошо, их ничего не волнует. Они от всего свободны - от работы, от денег, семей, политики и т.д. Это показывают все опросы.
15:18:07 13-05-2026
А сегодня на КП.РУ у Панкина сказали, что наоборот, люди стали более счастливыми. И правда, вышел на улицу.Навстречу идут симпатичные девчонки и смеются. Значит, счастливые. Далее идут молодые парни.Матерятся и смеются .Тоже счастливые. И подумал.Наверно, совсем стал старым, если вокруг не вижу счастья. И стало стыдно. С сегодняшнего дня тоже буду счастливым. Никто ж мне не запретит.Но все-таки, материться не буду.