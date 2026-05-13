"Индекс счастья россиян упал до минимума за 15 лет"

Более низкий уровень фиксировали лишь в 2011 году

13 мая 2026, 12:33, ИА Амител

Женщина / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

По итогам апреля индекс счастья россиян, который замеряет Всероссийский центр изучения общественного мнения, составил 52 пункта — это минимальный показатель за последние 15 лет. Данные опубликованы в телеграм-канале ВЦИОМ.

Динамика индекса демонстрирует заметное снижение. По сравнению с мартом показатель упал на 4 процентных пункта — с 56 до 52, а в годовом выражении, относительно апреля 2025 года, сокращение составило 11 процентных пунктов. При этом доля респондентов, назвавших себя "определенно счастливыми", уменьшилась на 2 процентных пункта.

Методика измерения предполагает, что россиянам задают один закрытый вопрос:

«В жизни бывает всякое: и хорошее, и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет?»

Участники опроса могут выбрать один из двух вариантов ответа: "да" или "нет". В апреле 2026 года утвердительно ответили 74% респондентов, отрицательно — 22%.

«Анализ динамики показывает, что снижение индекса началось после декабря 2025 года, когда показатель достиг 66 пунктов. Далее наблюдалась следующая тенденция: январь 2026 года — 61 пункт, февраль 2026 года — 55 пунктов, март 2026 года — рост до 56 пунктов, апрель 2026 года — падение до 52 пунктов. Более низкий уровень индекса фиксировался лишь в сентябре 2011 года — тогда показатель находился на отметке 41 пункт», — говорится в публикации.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в ноябре 2022 года отмечал, что колебания индекса обычно связаны с экономическими обстоятельствами. По его словам, большинство россиян ассоциируют счастье со здоровьем, наличием минимально необходимых для жизни доходов и семьей. Если эти три фактора есть, то человек уже готов считать себя счастливым.