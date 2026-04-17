Патриарх Кирилл объяснил, почему материальные блага не делают человека счастливым

По словам предстоятеля РПЦ, радость — это духовное, а не эмоциональное состояние, и даже деньги в банках не спасают людей от отчаяния

17 апреля 2026, 22:05, ИА Амител

Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru

Счастье определяется не размером зарплаты и не дорогим автомобилем, а духовным состоянием человека. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу, сообщает РИА Новости.

«Духовное состояние человека определяет то, что на светском языке мы называем счастьем. Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль, хотя какие-то положительные эмоции от этого человек тоже получает. Но знаем, как иногда люди жизнь свою кончают самоубийством, имея и автомобили, и деньги в банках, и Бог знает что», — сказал патриарх.

Он добавил, что материальные факторы, при всей их важности для человека, не способны создать то состояние души, которое именуется радостью. При этом патриарх Кирилл подчеркнул, что радость — это не эмоциональное состояние, которое может оценить психиатр, а именно духовное.