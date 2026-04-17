НОВОСТИОбщество

Патриарх Кирилл объяснил, почему материальные блага не делают человека счастливым

По словам предстоятеля РПЦ, радость — это духовное, а не эмоциональное состояние, и даже деньги в банках не спасают людей от отчаяния

17 апреля 2026, 22:05, ИА Амител

Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru
Патриарх Кирилл на Алтае /Фото: patriarchia.ru

Счастье определяется не размером зарплаты и не дорогим автомобилем, а духовным состоянием человека. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу, сообщает РИА Новости.

«Духовное состояние человека определяет то, что на светском языке мы называем счастьем. Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль, хотя какие-то положительные эмоции от этого человек тоже получает. Но знаем, как иногда люди жизнь свою кончают самоубийством, имея и автомобили, и деньги в банках, и Бог знает что», — сказал патриарх.

Он добавил, что материальные факторы, при всей их важности для человека, не способны создать то состояние души, которое именуется радостью. При этом патриарх Кирилл подчеркнул, что радость — это не эмоциональное состояние, которое может оценить психиатр, а именно духовное.

РПЦ

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

22:10:40 17-04-2026

Я счастлива при моральном благополучии.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

22:14:15 17-04-2026

Я готов сделать его счастливым - всё раздам нуждающимся.

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иоанн

22:29:16 17-04-2026

Отдай свои богатства людям и люди уверуют в тебя...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:35:09 17-04-2026

Когда миллиардер начинает объяснять, что не в деньгах счастье, это выглядит по меньшей мере неискренне...

  34 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:40 17-04-2026

Слов нет, какое лицемерие.

  30 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:39:27 18-04-2026

Весь покрытый золотом,
Абсолютно весь...

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

00:57:14 18-04-2026

Я вот взрослый состоявшийся человек. Как и большинство здесь. Я умею жить по средствам. Мне хватает денег и я ещё нормально откладываю. Но у меня как и у подавляющего большинства здесь есть дети. И они вообще не живут по средствам. И как я могу быть счастлив. Мне столько денег надо на детей. Это смысл жизни между прочим. Не только самому достойно проявить себя в этой жизни. Но и продолжить удачно свой род. Так что помолчал бы он про материальные блага. Детей надо поднимать...Когда у детей всё будет. Тогда внуки пойдут.... Ну и когда я счастлив буду по настоящему? Как говорит отец Кирилл....

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:07:21 18-04-2026

гость (00:57:14 18-04-2026) Я вот взрослый состоявшийся человек. Как и большинство здесь... Так научите своих детей жить по средствам!!!!!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:01:59 18-04-2026

" Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль"----------- У патриарха к несчастью этих богатств, как у дурака махорки "Но знаем, как иногда люди жизнь свою кончают самоубийством".

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

07:16:27 18-04-2026

Политик однако...Продается только только тому, кто больше платит

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

10:47:08 18-04-2026

Среди комментаторов полное единодушие. Друзья, я с вами!))))) Помню время, когда у меня из обуви были одни летние босоножки на сейчас и на следующую погоду - валенки, выданные как спецобувь на заводе. Безусловно, счастлива я была, но отсутствие жизненно необходимого напрягало. Это было время уже ПОСЛЕ СССР. и знаю людей (непьющих), у которых было не лучше.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:19:47 18-04-2026

как говорится "Сытый голодного не разумеет"

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:22:04 18-04-2026

"Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль", - сказал Патриарх Кирилл, садясь в свой Aurus Senat Limousine L700, стоимостью около 100 000 000 рублей

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:18:01 19-04-2026

меня делают доход в мес 700 000 , ну да, можно и больше, но я и так в счастье

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров