Патриарх Кирилл объяснил, почему материальные блага не делают человека счастливым
По словам предстоятеля РПЦ, радость — это духовное, а не эмоциональное состояние, и даже деньги в банках не спасают людей от отчаяния
17 апреля 2026, 22:05, ИА Амител
Счастье определяется не размером зарплаты и не дорогим автомобилем, а духовным состоянием человека. Об этом рассказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл после литургии в Троице-Сергиевой лавре в пятницу, сообщает РИА Новости.
«Духовное состояние человека определяет то, что на светском языке мы называем счастьем. Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль, хотя какие-то положительные эмоции от этого человек тоже получает. Но знаем, как иногда люди жизнь свою кончают самоубийством, имея и автомобили, и деньги в банках, и Бог знает что», — сказал патриарх.
Он добавил, что материальные факторы, при всей их важности для человека, не способны создать то состояние души, которое именуется радостью. При этом патриарх Кирилл подчеркнул, что радость — это не эмоциональное состояние, которое может оценить психиатр, а именно духовное.
22:10:40 17-04-2026
Я счастлива при моральном благополучии.
22:14:15 17-04-2026
Я готов сделать его счастливым - всё раздам нуждающимся.
22:29:16 17-04-2026
Отдай свои богатства людям и люди уверуют в тебя...
22:35:09 17-04-2026
Когда миллиардер начинает объяснять, что не в деньгах счастье, это выглядит по меньшей мере неискренне...
23:13:40 17-04-2026
Слов нет, какое лицемерие.
00:39:27 18-04-2026
Весь покрытый золотом,
Абсолютно весь...
00:57:14 18-04-2026
Я вот взрослый состоявшийся человек. Как и большинство здесь. Я умею жить по средствам. Мне хватает денег и я ещё нормально откладываю. Но у меня как и у подавляющего большинства здесь есть дети. И они вообще не живут по средствам. И как я могу быть счастлив. Мне столько денег надо на детей. Это смысл жизни между прочим. Не только самому достойно проявить себя в этой жизни. Но и продолжить удачно свой род. Так что помолчал бы он про материальные блага. Детей надо поднимать...Когда у детей всё будет. Тогда внуки пойдут.... Ну и когда я счастлив буду по настоящему? Как говорит отец Кирилл....
10:07:21 18-04-2026
гость (00:57:14 18-04-2026) Я вот взрослый состоявшийся человек. Как и большинство здесь... Так научите своих детей жить по средствам!!!!!
07:01:59 18-04-2026
" Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль"----------- У патриарха к несчастью этих богатств, как у дурака махорки "Но знаем, как иногда люди жизнь свою кончают самоубийством".
07:16:27 18-04-2026
Политик однако...Продается только только тому, кто больше платит
10:47:08 18-04-2026
Среди комментаторов полное единодушие. Друзья, я с вами!))))) Помню время, когда у меня из обуви были одни летние босоножки на сейчас и на следующую погоду - валенки, выданные как спецобувь на заводе. Безусловно, счастлива я была, но отсутствие жизненно необходимого напрягало. Это было время уже ПОСЛЕ СССР. и знаю людей (непьющих), у которых было не лучше.
12:19:47 18-04-2026
как говорится "Сытый голодного не разумеет"
18:22:04 18-04-2026
"Счастье — это не огромная зарплата, хороший автомобиль", - сказал Патриарх Кирилл, садясь в свой Aurus Senat Limousine L700, стоимостью около 100 000 000 рублей
00:18:01 19-04-2026
меня делают доход в мес 700 000 , ну да, можно и больше, но я и так в счастье