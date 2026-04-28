ВЦИОМ: в России стало больше счастливых людей

Индекс счастья вырос в стране на 1 процентный пункт по сравнению с январем — такие данные показал опрос

28 апреля 2026, 16:43, ИА Амител

Женщина спит на сапборде / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
По данным весеннего исследования ВЦИОМ о социально‑психологическом состоянии общества, доля россиян с позитивным настроем выросла до 35% — это на 1 процентный пункт больше по сравнению с январскими показателями, пишет "Газета.ru".

Исследование показало, что общий эмоциональный фон в стране по‑прежнему остается положительным. Индекс эмоциональной оценки сохранился на уровне 11 пунктов, в то время как показатель напряженности немного вырос — при этом преобладает внутреннее напряжение.

Наиболее оптимистично настроены представители "цифрового поколения", а также те, кто использует разнообразные источники информации: и интернет, и телевидение.

Вместе с тем выросла доля людей с тревожным эмоциональным состоянием — она достигла 25%, увеличившись на 2 процентных пункта. Чаще всего негативные эмоции испытывают младшие миллениалы, активные пользователи интернета и жители крупных городов.

Группа "сдержанных" по результатам опроса сократилась до 22% (снижение на 3 процентных пункта) и опустилась с второго на третье место в распределении эмоциональных состояний. Такое настроение наиболее характерно для представителей старших поколений.

При этом доля "возбужденных" респондентов не изменилась и осталась на уровне 18%, заключили исследователи. Ранее психолог предупредила о сезонном обострении психических расстройств.

Комментарии 11

Гость

16:50:13 28-04-2026

Исследование проводилось среди депутатов ГД, членов правительства, а ток же топ менеджеров газпром и роснефти?

ДМВ

17:22:56 28-04-2026

Январское исследование проводили после праздников, а это- до

Гость

18:58:34 28-04-2026

Учитывая, что количество долларовых миллиардеров рекордно выросло, логично что число счастливых увеличилось

Гость

22:32:00 28-04-2026

Дело Шваба живёт и процветает!
-У меня ни чего нет! И я счастлив!

Гость

22:47:33 28-04-2026

так и есть, сейчас богатому все доступно, свобода и класс. если доход от 300 в мес, то счастье близко

Гость

10:47:35 29-04-2026

вы че угараете?

гость

11:46:36 29-04-2026

вы думаете, счастье зависит от богатства? наоборот, когда все есть, счастья никакого нет

Ипполит Матвеич

13:14:42 29-04-2026

гость (11:46:36 29-04-2026) вы думаете, счастье зависит от богатства? наоборот, когда вс... Значит ,если ты гол как сокол,то ты абсолютно счастлив?

Иванна

12:04:54 29-04-2026

Если утром проснулся, уже счастлив. Ну, или почти, если не вспоминать про день грядущий.

гость

12:38:24 29-04-2026

В госдуме спрашивали? Или в списке форбс? Там наши ворюги тоже есть.

В госдуме спрашивали? Или в списке форбс? Там наши ворюги тоже есть.

Гость

17:09:49 29-04-2026

Зачем ВЦИОМ (старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения. ) - тратит государственные деньги? 1% - это стат. погрешность. А сколько денег потрачено на этот опрос.? Раздайте эти деньги людям и счастливых людей будет на 2% больше!!!

