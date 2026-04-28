ВЦИОМ: в России стало больше счастливых людей
Индекс счастья вырос в стране на 1 процентный пункт по сравнению с январем — такие данные показал опрос
28 апреля 2026, 16:43, ИА Амител
По данным весеннего исследования ВЦИОМ о социально‑психологическом состоянии общества, доля россиян с позитивным настроем выросла до 35% — это на 1 процентный пункт больше по сравнению с январскими показателями, пишет "Газета.ru".
Исследование показало, что общий эмоциональный фон в стране по‑прежнему остается положительным. Индекс эмоциональной оценки сохранился на уровне 11 пунктов, в то время как показатель напряженности немного вырос — при этом преобладает внутреннее напряжение.
Наиболее оптимистично настроены представители "цифрового поколения", а также те, кто использует разнообразные источники информации: и интернет, и телевидение.
Вместе с тем выросла доля людей с тревожным эмоциональным состоянием — она достигла 25%, увеличившись на 2 процентных пункта. Чаще всего негативные эмоции испытывают младшие миллениалы, активные пользователи интернета и жители крупных городов.
Группа "сдержанных" по результатам опроса сократилась до 22% (снижение на 3 процентных пункта) и опустилась с второго на третье место в распределении эмоциональных состояний. Такое настроение наиболее характерно для представителей старших поколений.
При этом доля "возбужденных" респондентов не изменилась и осталась на уровне 18%, заключили исследователи. Ранее психолог предупредила о сезонном обострении психических расстройств.
16:50:13 28-04-2026
Исследование проводилось среди депутатов ГД, членов правительства, а ток же топ менеджеров газпром и роснефти?
17:22:56 28-04-2026
Январское исследование проводили после праздников, а это- до
18:58:34 28-04-2026
Учитывая, что количество долларовых миллиардеров рекордно выросло, логично что число счастливых увеличилось
22:32:00 28-04-2026
Дело Шваба живёт и процветает!
-У меня ни чего нет! И я счастлив!
22:47:33 28-04-2026
так и есть, сейчас богатому все доступно, свобода и класс. если доход от 300 в мес, то счастье близко
10:47:35 29-04-2026
вы че угараете?
11:46:36 29-04-2026
вы думаете, счастье зависит от богатства? наоборот, когда все есть, счастья никакого нет
13:14:42 29-04-2026
гость (11:46:36 29-04-2026) вы думаете, счастье зависит от богатства? наоборот, когда вс... Значит ,если ты гол как сокол,то ты абсолютно счастлив?
12:04:54 29-04-2026
Если утром проснулся, уже счастлив. Ну, или почти, если не вспоминать про день грядущий.
12:38:24 29-04-2026
В госдуме спрашивали? Или в списке форбс? Там наши ворюги тоже есть.
17:09:49 29-04-2026
Зачем ВЦИОМ (старейшая российская государственная исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения. ) - тратит государственные деньги? 1% - это стат. погрешность. А сколько денег потрачено на этот опрос.? Раздайте эти деньги людям и счастливых людей будет на 2% больше!!!