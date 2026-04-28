ВЦИОМ: в России стало больше счастливых людей

Индекс счастья вырос в стране на 1 процентный пункт по сравнению с январем — такие данные показал опрос

28 апреля 2026, 16:43, ИА Амител

Женщина спит на сапборде / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

По данным весеннего исследования ВЦИОМ о социально‑психологическом состоянии общества, доля россиян с позитивным настроем выросла до 35% — это на 1 процентный пункт больше по сравнению с январскими показателями, пишет "Газета.ru".

Исследование показало, что общий эмоциональный фон в стране по‑прежнему остается положительным. Индекс эмоциональной оценки сохранился на уровне 11 пунктов, в то время как показатель напряженности немного вырос — при этом преобладает внутреннее напряжение.

Наиболее оптимистично настроены представители "цифрового поколения", а также те, кто использует разнообразные источники информации: и интернет, и телевидение.

Вместе с тем выросла доля людей с тревожным эмоциональным состоянием — она достигла 25%, увеличившись на 2 процентных пункта. Чаще всего негативные эмоции испытывают младшие миллениалы, активные пользователи интернета и жители крупных городов.

Группа "сдержанных" по результатам опроса сократилась до 22% (снижение на 3 процентных пункта) и опустилась с второго на третье место в распределении эмоциональных состояний. Такое настроение наиболее характерно для представителей старших поколений.

При этом доля "возбужденных" респондентов не изменилась и осталась на уровне 18%, заключили исследователи. Ранее психолог предупредила о сезонном обострении психических расстройств.