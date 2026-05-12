Инфляция в России может замедлиться в июне
Ключевую роль играет сохранение высоких ставок, ограничивающих кредитование и стимулирующих сбережения
12 мая 2026, 16:25, ИА Амител
Годовая инфляция в России может снизиться до 5,1–5,4% в июне 2026 года. По сравнению с маем показатель может уменьшиться на 0,2–0,4 процентного пункта, такой прогноз дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский для "Газеты.ru".
Цены в месячном выражении в июне могут вырасти примерно на 0,2–0,3%, но годовой показатель продолжит замедляться из-за специфики расчета инфляции год к году, отметил эксперт.
«Главным фактором снижения инфляции станет эффект высокой базы. В июне 2025 года инфляция составляла около 9,4% в годовом выражении. При выходе этих значений из расчета 12-месячного индекса потребительских цен годовой показатель автоматически уменьшается. Сезонность также станет сдерживающим фактором. В июне на рынок начнут поступать отечественная плодоовощная продукция закрытого грунта и ранний урожай из южных регионов, что ограничит рост цен на продукты», — считает Трепольский.
Жесткая денежно-кредитная политика также продолжит влиять на инфляцию. Высокие ставки, сохранявшиеся в конце 2025 и начале 2026 года, снизят потребительское кредитование и повысят интерес населения к сбережениям. Это приведет к слабому росту спроса, и ретейлерам будет сложнее быстро перекладывать издержки на цены, пояснил эксперт.
Июнь может стать "месяцем тишины" перед июльской индексацией тарифов ЖКХ. Повышение тарифов планируется с 1 июля 2026 года в среднем на 9,8%, напомнил Трепольский. До этого крупных регулируемых повышений цен в июне не ожидается, что позволит инфляционному фону оставаться стабильным, отметил эксперт.
«Однако риски для прогноза сохраняются. Один из них — курс рубля. Резкая волатильность валюты в мае — июне может быстрее отразиться на ценах импортных товаров, включая бытовую технику и электронику. Другим фактором является рынок труда: дефицит кадров и быстрый рост зарплат остаются проинфляционными рисками и могут замедлить снижение инфляции до целевого уровня Банка России в 4%», — заключил эксперт.
16:33:10 12-05-2026
Зачем кормить предположениями ?
17:01:38 12-05-2026
Гость (16:33:10 12-05-2026) Зачем кормить предположениями ?... Только хотел написать: «может замедлится, а может не замедлиться»
16:37:59 12-05-2026
а может не замедлиться
16:57:36 12-05-2026
"Цены в месячном выражении в июне могут вырасти примерно на 0,2–0,3%, но годовой показатель продолжит замедляться из-за специфики расчета инфляции год к году, отметил эксперт."--------- Главное в фокусе, как применить специфику подсчета.
17:13:32 12-05-2026
могут замедлить снижение инфляции до целевого уровня Банка России в 4% -- почему не 0,4? Кто или что мешает?
19:03:36 12-05-2026
От роста цен защита есть простая -
Повышенная ставка ключевая!
07:13:49 13-05-2026
13 лет какой-то бездумной и безумной борьбой с инфляцией ,для его искусственно замедляется развитие экономики.Вспомнили бы деятельность правительства Примакова-Маслюкова - Геращенко, при значительно бОльшей инфляции, оно стало возвращать замороженные деньги предприятиям, кредиты были под меньшими % вопреки политике прежнего правительства ( уж не помню , кто был премьером, чехарда их тогда была), уже через несколько месяцев экономика заработала. Нынешняя инфляция напоминает борьбу известного героя с ветряными мельницами. Уж что-нибудь новое бы придумали или послушали выступления умных специалистов по понедельникам у Соловьева.
08:35:15 13-05-2026
Главное это стабильность
12:22:08 13-05-2026
Инфляцию можно бибидить только наращивая производство, усиливая экономику. Нам это пока не светит.