Ключевую роль играет сохранение высоких ставок, ограничивающих кредитование и стимулирующих сбережения

12 мая 2026, 16:25, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Годовая инфляция в России может снизиться до 5,1–5,4% в июне 2026 года. По сравнению с маем показатель может уменьшиться на 0,2–0,4 процентного пункта, такой прогноз дал бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский для "Газеты.ru".

Цены в месячном выражении в июне могут вырасти примерно на 0,2–0,3%, но годовой показатель продолжит замедляться из-за специфики расчета инфляции год к году, отметил эксперт.

«Главным фактором снижения инфляции станет эффект высокой базы. В июне 2025 года инфляция составляла около 9,4% в годовом выражении. При выходе этих значений из расчета 12-месячного индекса потребительских цен годовой показатель автоматически уменьшается. Сезонность также станет сдерживающим фактором. В июне на рынок начнут поступать отечественная плодоовощная продукция закрытого грунта и ранний урожай из южных регионов, что ограничит рост цен на продукты», — считает Трепольский.

Жесткая денежно-кредитная политика также продолжит влиять на инфляцию. Высокие ставки, сохранявшиеся в конце 2025 и начале 2026 года, снизят потребительское кредитование и повысят интерес населения к сбережениям. Это приведет к слабому росту спроса, и ретейлерам будет сложнее быстро перекладывать издержки на цены, пояснил эксперт.

Июнь может стать "месяцем тишины" перед июльской индексацией тарифов ЖКХ. Повышение тарифов планируется с 1 июля 2026 года в среднем на 9,8%, напомнил Трепольский. До этого крупных регулируемых повышений цен в июне не ожидается, что позволит инфляционному фону оставаться стабильным, отметил эксперт.