Последнее снижение ключевой ставки до 14,5% произошло 24 апреля. Но если цены начнут расти быстрее, регулятор готов взять паузу

28 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

ЦБ не может продолжать постепенное снижение ключевой процентной ставки, если утратит уверенность в устойчивом снижении инфляции. Для регулятора ставка — это инструмент контроля цен, а не средство поддержки любой ценой. Юлия Кузнецова, экономист и инвестиционный советник, зарегистрированная в реестре ЦБ, рассказала "Газете.ru" о шести ключевых факторах, которые могут остановить снижение ставки.

«Первый фактор — возможное увеличение инфляционного давления. Если цены на товары, услуги, топливо, импортные продукты или тарифы резко вырастут, ЦБ может приостановить снижение ставки. Особенно важно, когда инфляционные ожидания населения начинают расти. Это важный индикатор для Банка России», — отметила она.

Второй фактор — значительное падение курса рубля. Усиление волатильности валют, таких как доллар, евро или юань, приведет к росту стоимости импорта, техники, медикаментов и оборудования. Через валютный курс инфляция может ускориться, что делает снижение ставки рискованным, отметила Кузнецова.

Третий фактор — чрезмерное увеличение кредитования. Если после первых снижений ставки банки резко начнут наращивать объемы ипотечного и потребительского кредитования, это ускорит экономический рост. Когда денег становится больше, чем товаров и услуг, цены начинают расти, подчеркнула экономист.

Четвертый фактор — рост государственных расходов. Активное увеличение субсидий, госзаказов и других трат поддерживает экономику, но также усиливает инфляционное давление. В таких случаях ЦБ действует более осторожно, отметила Кузнецова.

Пятый фактор — дефицит рабочей силы и увеличение зарплат. Если компании повышают зарплаты быстрее, чем растет производительность труда, издержки перекладываются на цены. Это устойчивый внутренний фактор инфляции, объяснила экономист.

Шестой фактор — внешние риски. Санкции, проблемы с экспортом, снижение цен на нефть, сложности с международными расчетами и логистикой могут ухудшить ситуацию быстрее, чем любые внутренние прогнозы, заявила Кузнецова.