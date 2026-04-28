ЦБ предупредил о риске заморозки ключевой ставки из-за инфляции

Последнее снижение ключевой ставки до 14,5% произошло 24 апреля. Но если цены начнут расти быстрее, регулятор готов взять паузу

28 апреля 2026, 18:15, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru
ЦБ не может продолжать постепенное снижение ключевой процентной ставки, если утратит уверенность в устойчивом снижении инфляции. Для регулятора ставка — это инструмент контроля цен, а не средство поддержки любой ценой. Юлия Кузнецова, экономист и инвестиционный советник, зарегистрированная в реестре ЦБ, рассказала "Газете.ru" о шести ключевых факторах, которые могут остановить снижение ставки.

«Первый фактор — возможное увеличение инфляционного давления. Если цены на товары, услуги, топливо, импортные продукты или тарифы резко вырастут, ЦБ может приостановить снижение ставки. Особенно важно, когда инфляционные ожидания населения начинают расти. Это важный индикатор для Банка России», — отметила она.

Второй фактор — значительное падение курса рубля. Усиление волатильности валют, таких как доллар, евро или юань, приведет к росту стоимости импорта, техники, медикаментов и оборудования. Через валютный курс инфляция может ускориться, что делает снижение ставки рискованным, отметила Кузнецова.

Третий фактор — чрезмерное увеличение кредитования. Если после первых снижений ставки банки резко начнут наращивать объемы ипотечного и потребительского кредитования, это ускорит экономический рост. Когда денег становится больше, чем товаров и услуг, цены начинают расти, подчеркнула экономист.

Четвертый фактор — рост государственных расходов. Активное увеличение субсидий, госзаказов и других трат поддерживает экономику, но также усиливает инфляционное давление. В таких случаях ЦБ действует более осторожно, отметила Кузнецова.

Пятый фактор — дефицит рабочей силы и увеличение зарплат. Если компании повышают зарплаты быстрее, чем растет производительность труда, издержки перекладываются на цены. Это устойчивый внутренний фактор инфляции, объяснила экономист.

Шестой фактор — внешние риски. Санкции, проблемы с экспортом, снижение цен на нефть, сложности с международными расчетами и логистикой могут ухудшить ситуацию быстрее, чем любые внутренние прогнозы, заявила Кузнецова.

«ЦБ будет снижать ставку, пока инфляция будет стабильно снижаться», — заключила Кузнецова.

Комментарии 5

Гость

18:26:08 28-04-2026

Правильно: зачем будить инфляционное лихо, которое не преминет проснуться в ответ на дальнейшее снижение ключевой ставки?

Гость

20:57:27 28-04-2026

Пятый фактор в массах ни разу не видел. Наверно ниже бухгалтера и приближенных к начальству лиц не бывает.

Avatar Picture
Гость

08:58:07 29-04-2026

Вот же мра...зи в ЦБ, у людей только появилась надежда на снижение нагрузки по платежам в ипотеке при рефинансировании.

Avatar Picture
Гость

09:04:07 29-04-2026

Юлия Кузнецова, экономист и инвестиционный советник, зарегистрированная в реестре ЦБ

Вы почитайте какой бред она пишет. Язык вообще не поворачивается назвать этого "эксперта" экономистом, финансист-либерал(всё что она умеет,это переводить деньги со счета на счет) чистой воды, который полный ноль в экономике.

Avatar Picture
Гость

09:59:09 29-04-2026

«Первый фактор — возможное увеличение инфляционного давления. Если цены на товары, услуги, топливо, импортные продукты или тарифы резко вырастут, ЦБ может приостановить снижение ставки./// А почему они должны вырасти?!

