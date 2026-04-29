Доля наличных в денежной массе держится в пределах 15–20% — этого недостаточно, чтобы вызвать всплеск инфляции

29 апреля 2026, 13:06, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В марте 2026 года в России наблюдался значительный рост объема наличных денег в обращении, который не связан с сезонными факторами. Эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев из компании "Гарда Капитал" объяснил в беседе с "Газетой.ru" это повышенной осторожностью граждан на фоне ограничений связи и рисков сбоев в работе цифровых сервисов. По его словам, этот тренд не оказывает влияния на инфляцию, но может увеличить долю неконтролируемых расчетов.

Селезнев отметил, что для банковской системы рост наличных — это техническая нагрузка, но это не приведет к значительным изменениям в экономике. Он подчеркнул, что люди тратят деньги независимо от того, в какой форме они у них находятся, и снятие средств со счетов не делает их богаче.

Банк России сообщил, что в марте объем наличных увеличился на 300 млрд рублей, что значительно выше показателей прошлых лет. Обычно в период с января по апрель объем наличных снижается, но в 2023 и 2026 годах наблюдается аномальное отклонение.

«Одной из причин роста спроса на наличные может быть желание граждан иметь запас на случай перебоев с безналичными платежами и доступом к цифровым сервисам. Россияне привыкли к безналичным расчетам, но в некоторых ситуациях отсутствие наличных может создавать неудобства», — подчеркнул он.

Сейчас в обращении находится около 18 трлн рублей, что составляет менее 2% от общей денежной массы, которая превышает 130 трлн. Даже если будет побит рекорд 2023 года по объему снятых средств, это будет незначительной суммой для финансовой системы, составляющей около +10% к наличной массе и 1,5% к общей денежной массе, заключил Селезнев.