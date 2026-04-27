Столетнюю школу-памятник с богатой историей продали на торгах в Барнауле
Лот ушел за 29,5 млн рублей
27 апреля 2026, 08:14, ИА Амител
Здание столетней школы-памятника и земельный участок на ул. Аванесова, 132б, продали на торгах. Единственным претендентом на лот стала барнаульская компания "Сибирьконтракт плюс", руководитель и один из учредителей которой — предприниматель Юрий Фриц. Фирма предложила за имущественный комплекс 29,5 млн рублей (начальная цена), и ее признали победителем. В разговоре с журналистом amic.ru бизнесмен отметил, что пока рано говорить о судьбе здания:
«Пока только подведен протокол, здание еще не выкуплено. Давайте немного подождем. Пока не заключен контракт и договор, это преждевременно, могут быть всякие нюансы», — сказал Юрий Фриц.
Здание на ул. Аванесова уже выставляли на торги летом 2025 года. Тогда за имущественный комплекс "Дом.рф" (объект находится в федеральной собственности, поэтому им распоряжается госкорпорация) просил 39,5 млн рублей. Позже, весной 2026-го, цену снизили до 29,5 млн рублей.
Трехэтажное здание из красного кирпича построили в 1909 году. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Несмотря на солидный возраст, состояние объекта специалисты "Дом.рф" оценили как удовлетворительное. При этом ремонт ему все-таки необходим: есть многочисленные дефекты отделки. Обязанность будущего собственника — восстановить объект и поддерживать его состояние.
Из истории здания
В 1909 году на улице Большой Змеевской (так ранее называлась ул. Аванесова) начали возводить городское училище. В 1912 году по решению городской думы объект переименован "В память 300-летия Дома Романовых". В 1920-м в здании открылась Алтайская губернская школа имени III Интернационала, проработавшая до 1930 года. В советские годы (с 1927 года улица носит имя Аванесова) по данному адресу располагалась высшая начальная школа имени И.С. Тургенева.
До 2024 года в здании располагался факультет архитектуры и дизайна АлтГТУ, но затем институт переехал в новый корпус. Сейчас, по данным городского справочника 2ГИС, его занимает Спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) № 2 и школа бега.
08:29:25 27-04-2026
Царь кровопивец, а строили на века!
09:07:35 27-04-2026
Гость (08:29:25 27-04-2026) Царь кровопивец, а строили на века!... За чей счет строил? За счет нищих крестьян и рабочих? В 1917 ему аукнулась эта стройка.
09:54:45 27-04-2026
Гость (09:07:35 27-04-2026) За чей счет строил? За счет нищих крестьян и рабочих? В 1917... Большевики - тоже с 917 так аукнули , что по сей день боимся думать и жить свободно !!!
Нашелся историк !!!
11:24:39 27-04-2026
Иван (09:54:45 27-04-2026) Большевики - тоже с 917 так аукнули , что по сей день боимс... Ах,если бы не большевики,сейчас бы думалось свободно...
12:01:49 27-04-2026
Иван (09:54:45 27-04-2026) Большевики - тоже с 917 так аукнули , что по сей день боимс...
так уж и большевики ? вообще то там куча другого народу и движений участвовала в феврале 17 когда царя свергли.
13:19:20 27-04-2026
Иван (09:54:45 27-04-2026) Большевики - тоже с 917 так аукнули , что по сей день боимс... Если бы не большевики, то был бы на абажуре у фрица или ганса.
14:44:33 27-04-2026
Гость (13:19:20 27-04-2026) Если бы не большевики, то был бы на абажуре у фрица или ганс... А сейчас ты на чём?
11:52:59 27-04-2026
Гость (08:29:25 27-04-2026) Царь кровопивец, а строили на века!...
Ты посмотри на пирамиды!
09:33:13 27-04-2026
здание очень красивое. По таким проетам в Российской империи строили графские поместья с садом. Если брать не только само здание а территорию вокруг то это холм на нем построено поместье и примыкающий сад с комплексом дорог и фонтанов. там сейчас какая то отвратительная электробудка стоит но в целом если восстановить парк аллеи фонтаны и здание вернуть к первоначальному виду то именно здесь и можно разместить краевой музей живописи. Жемчужина Барнаула будет. А не на площади Октября
кроме того под этим холмом по традиции тех времен должны быть подземные помещения
09:41:31 27-04-2026
в 45м били били немца наши деды, а теперь Фрицы скупают памятники, и уж очень сомневаюсь, что целью будет восстановление оного. наймут экспертизы, приговорят как аварийное, снесут и построят ТЦ очередной или человейник.
11:52:10 27-04-2026
Гость (09:41:31 27-04-2026) в 45м били били немца наши деды, а теперь Фрицы скупают памя...
Как приплести неприплетаемое. Или это наша суверенная нейросеть на триггерные слова отреагировала
10:04:48 27-04-2026
Скоро одни человейники будут. Красивое здание! Если его реставрировать, то прекрасный вид. Там раньше какой то детский коллектив занимался.
14:43:24 27-04-2026
"Институт Пчеловодства" там сделают.😁
16:25:25 27-04-2026
Красивое здание!! Надеюсь оно еще побудет украшением Барнаула.