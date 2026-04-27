Столетнюю школу-памятник с богатой историей продали на торгах в Барнауле

Лот ушел за 29,5 млн рублей

27 апреля 2026, 08:14, ИА Амител

Здание на ул. Аванесова, 132б / Фото: "Дом.рф"

Здание столетней школы-памятника и земельный участок на ул. Аванесова, 132б, продали на торгах. Единственным претендентом на лот стала барнаульская компания "Сибирьконтракт плюс", руководитель и один из учредителей которой — предприниматель Юрий Фриц. Фирма предложила за имущественный комплекс 29,5 млн рублей (начальная цена), и ее признали победителем. В разговоре с журналистом amic.ru бизнесмен отметил, что пока рано говорить о судьбе здания:

«Пока только подведен протокол, здание еще не выкуплено. Давайте немного подождем. Пока не заключен контракт и договор, это преждевременно, могут быть всякие нюансы», — сказал Юрий Фриц.

Здание на ул. Аванесова уже выставляли на торги летом 2025 года. Тогда за имущественный комплекс "Дом.рф" (объект находится в федеральной собственности, поэтому им распоряжается госкорпорация) просил 39,5 млн рублей. Позже, весной 2026-го, цену снизили до 29,5 млн рублей.

Трехэтажное здание из красного кирпича построили в 1909 году. Здание включено в Единый государственный реестр объектов культурного наследия. Несмотря на солидный возраст, состояние объекта специалисты "Дом.рф" оценили как удовлетворительное. При этом ремонт ему все-таки необходим: есть многочисленные дефекты отделки. Обязанность будущего собственника — восстановить объект и поддерживать его состояние.

Из истории здания

В 1909 году на улице Большой Змеевской (так ранее называлась ул. Аванесова) начали возводить городское училище. В 1912 году по решению городской думы объект переименован "В память 300-летия Дома Романовых". В 1920-м в здании открылась Алтайская губернская школа имени III Интернационала, проработавшая до 1930 года. В советские годы (с 1927 года улица носит имя Аванесова) по данному адресу располагалась высшая начальная школа имени И.С. Тургенева.

До 2024 года в здании располагался факультет архитектуры и дизайна АлтГТУ, но затем институт переехал в новый корпус. Сейчас, по данным городского справочника 2ГИС, его занимает Спортивная школа олимпийского резерва (СШОР) № 2 и школа бега.