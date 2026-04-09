Комфортно и выгодно. T2 запускает реферальную программу "Бонус за друга"
Действующие абоненты получат 2000 рублей за каждого приглашенного друга, а он — полгода связи в подарок
09 апреля 2026, 17:00, ИА Амител
T2 объявила о запуске новой реферальной программы "Бонус за друга". Программа построена на принципе взаимной выгоды: за каждого подключившегося друга абонент получит до 2000 рублей на счет, а сам приглашенный клиент — полгода связи в подарок.
Как это работает
Чтобы воспользоваться предложением, действующему абоненту оператора нужно просто создать персональное приглашение через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении T2, указав номер телефона друга. Количество приглашений не ограничено, бонус начисляют за каждого нового клиента, который выполнит условия программы.
Приглашенные пользователи могут "переехать" в T2 со своим номером и получить 100%-ю скидку на полгода пользования тарифами "Хватит!" и "Везде онлайн", которая начинает действовать со второго месяца подключения. По истечении полугода абоненты смогут продолжить использовать выбранный тариф по спеццене.
Выгодно и комфортно
«Мы верим, что лучшие рекомендации исходят от друзей, поэтому рады дарить взаимную выгоду тем, кто делится своим опытом и уверен в качестве наших услуг», — отметил Андрей Борзов, директор по продукту и клиентскому опыту T2.
И уточнил, что для компании важно, чтобы переход был не только выгодным, но и комфортным для пользователей. Полгода бесплатной связи дает возможность клиентам без спешки оценить качество сети и сервисов, чтобы принять обоснованное решение о дальнейшей работе с оператором.
Подробнее — на официальном сайте компании.
Дорогу Березовка-СНТ Луговое в Ленинском-рне Барнаула зачем разрушили своей тяжелой техникой для монтажа вышки? Совсем ума нет дальше не ехать если видите что техника в текстуры проваливается?
