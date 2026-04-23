Основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин занял 114-е место в рейтинге миллиардеров России

По оценке Forbes, совокупный капитал семьи совладельца сети достигает 1,4 млрд долларов

23 апреля 2026, 16:29, ИА Амител

Александр Ракшин, основатель сети "Мария-Ра" / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Александр Ракшин, основатель торговой сети "Мария‑Ра", вошел в рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes, заняв 114‑ю строчку среди 155 участников списка. По оценке издания, совокупный капитал семьи совладельца сети достигает 1,4 млрд долларов.

Сегодня Ракшин владеет 25% в компании "Розница", которой принадлежит организация "Розница К‑1" — оператор сети "Мария‑Ра". Еще по 25% компании распределены между членами его семьи: супругой, дочерью и сыном. Основу благосостояния семьи Ракшиных составляет недвижимость. Совокупная стоимость чистых активов компаний "Мария‑Ра", "Первый" и других структур, владеющих коммерческой недвижимостью, превышает 70 млрд рублей. 

В портфель активов входят знаковые объекты: доходный дом Третьяковых на Кузнецком Мосту, торговый центр "Саларис" в Москве, Мещаниново подворье, а также торговые центры в регионах Сибири.

Помимо этого, семье принадлежат активы в сфере пищевой промышленности. В их числе — компания "Алтайхлеб", которая входит в топ‑20 крупнейших российских производителей хлеба, мучных и кондитерских изделий, а также предприятие "Русский овощ". Последнее занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции — картофеля, моркови и свеклы — на территории Алтайского края.

Ранее сообщалось, что рейтинг российских миллиардеров возглавляет совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в 37 млрд долларов.

Мусик

16:38:52 23-04-2026

сегодня лично зайду в Ленина 43 и сделаю МариюРА немножечко богаче.

Гость

16:46:48 23-04-2026

Радость то какая!

Гость

17:22:37 23-04-2026

Гость (16:46:48 23-04-2026) Радость то какая! ... Вроде как и можно порадоваться за земляка....Только очень жаль, что у нас не получилось воспитать человека такого, как Морозов, Третьяков, Солодовников, Галицкий....

Гость

18:03:06 23-04-2026

Гость (17:22:37 23-04-2026) Вроде как и можно порадоваться за земляка....Только очень жа... Зато получилось воспитать земляка который даже территорию прилегающую к магазинам принципиально не убирает,а также кормит вонючей дешманской просрочкой таких же земляков

Гость

18:30:04 23-04-2026

Гость (18:03:06 23-04-2026) Зато получилось воспитать земляка который даже территорию пр... тут нужно добавить, насколько сильно часто ему все прощают .....ибо земляков в обиду не дают)))

..............................

17:00:29 23-04-2026

Российский рейтинг миллиардеров....это не хухры-мухры...

Леня

17:02:50 23-04-2026

Может быть вспомнит о жителях города, которые помогли ему в этот список попасть

Элен без ребят

19:26:51 24-04-2026

Леня (17:02:50 23-04-2026) Может быть вспомнит о жителях города, которые помогли ему в ... может. а зачем?

Гость

18:03:50 23-04-2026

Приятно видеть земляка в обществе с Игорем Рыбаковым).

гость

18:22:06 23-04-2026

Пусть хоть одна физиономия из этого списка честно расскажет как они начинали и за счет кого. Что-то ни один лоточник не разбогател, начиная так же как Ракшин, а он смог. Сан Саныч -то свои плюшки от него получает или его давно скинули с плеч? Заработные платы всего края вертелись в банке, люди местами до года не видели заработанного. А кое-кто получал кредиты под немыслимо маленькие проценты, а были и невозвратные ссуды, но на з/п денег не было в крае.

Гость

18:31:04 23-04-2026

гость (18:22:06 23-04-2026) Пусть хоть одна физиономия из этого списка честно расскажет ... сына залогинься

Гость

18:56:34 23-04-2026

гость (18:22:06 23-04-2026) Пусть хоть одна физиономия из этого списка честно расскажет ... Игорь и Дмитрий Бухманы -почитайте про них

Гость

19:13:55 23-04-2026

"Надрывно душу вкладывая в труд",
Нехило деньги "пахари" куют!

Гость

22:42:20 23-04-2026

А тем временем уже директора магазинов и замы на кассе сидят и отбивают продажи вечерами... ноу-хау... Директора выходят на подработки кассирами в другие магазины...

Элен без ребят

19:28:17 24-04-2026

Гость (22:42:20 23-04-2026) А тем временем уже директора магазинов и замы на кассе сидят... и сами моют полы в магазинах миллиардера

