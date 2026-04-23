Основатель "Марии-Ра" Александр Ракшин занял 114-е место в рейтинге миллиардеров России

По оценке Forbes, совокупный капитал семьи совладельца сети достигает 1,4 млрд долларов

23 апреля 2026, 16:29, ИА Амител

Александр Ракшин, основатель сети "Мария-Ра" / Фото: amic.ru / Вячеслав Мельников

Александр Ракшин, основатель торговой сети "Мария‑Ра", вошел в рейтинг российских миллиардеров по версии Forbes, заняв 114‑ю строчку среди 155 участников списка. По оценке издания, совокупный капитал семьи совладельца сети достигает 1,4 млрд долларов.

Сегодня Ракшин владеет 25% в компании "Розница", которой принадлежит организация "Розница К‑1" — оператор сети "Мария‑Ра". Еще по 25% компании распределены между членами его семьи: супругой, дочерью и сыном. Основу благосостояния семьи Ракшиных составляет недвижимость. Совокупная стоимость чистых активов компаний "Мария‑Ра", "Первый" и других структур, владеющих коммерческой недвижимостью, превышает 70 млрд рублей.

В портфель активов входят знаковые объекты: доходный дом Третьяковых на Кузнецком Мосту, торговый центр "Саларис" в Москве, Мещаниново подворье, а также торговые центры в регионах Сибири.

Помимо этого, семье принадлежат активы в сфере пищевой промышленности. В их числе — компания "Алтайхлеб", которая входит в топ‑20 крупнейших российских производителей хлеба, мучных и кондитерских изделий, а также предприятие "Русский овощ". Последнее занимается выращиванием сельскохозяйственной продукции — картофеля, моркови и свеклы — на территории Алтайского края.

Ранее сообщалось, что рейтинг российских миллиардеров возглавляет совладелец "Северстали" Алексей Мордашов, чье состояние оценивается в 37 млрд долларов.