McDonald’s зарегистрировал товарный знак в России

10 февраля 2026, 13:19, ИА Амител

Фастфуд / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s, покинувшая российский рынок в 2022 году, зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. Об этом стало известно из электронной базы Роспатента — данные изучило РИА Новости.

Согласно документам ведомства, компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатент принял положительное решение. Зарегистрированный товарный знак может использоваться в России для продажи продуктов питания, реализации готовых блюд и напитков, а также торговли игрушками и посудой.

Напомним, что компания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналд. Первый ресторан открылся в Сан‑Бернардино штате Калифорния, США.

В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции "быстрого питания". На 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира.

14 марта 2022 года McDonald’s объявил о приостановке работы в России. В качестве причины были названы "операционные, технические и логистические сложности". Российские активы компании приобрел лицензиат Александр Говор.

При этом в рамках соглашения продавец сохранил право выкупа бизнеса в течение 15 лет — "на рыночных условиях". Уже 12 июня 2022 года в Москве открылся первый ресторан под новым брендом "Вкусно — и точка", заменивший ушедшую сеть.

Факт регистрации товарного знака спустя несколько лет после ухода компании порождает вопросы о возможных дальнейших шагах McDonald’s на российском рынке, однако официальных заявлений о возвращении сети пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Coca-Cola и Starbucks зарегистрировали в России свои товарные знаки.