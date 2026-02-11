Владелец "Вкусно — и точка" сомневается, что McDonald’s вернется в Россию

Заключенный договор с российским бизнесменом предусматривает опцион на обратный выкуп в течение 10–15 лет

11 февраля 2026

Фастфуд, колбаса и газировка / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Владелец сети ресторанов "Вкусно — и точка" Александр Говор в интервью РБК высказал мнение, что американской компании McDonald’s вряд ли будет выгодно обратно выкупать свой российский бизнес.

По словам Говора, если McDonald’s все же решит воспользоваться такой возможностью, переговоры пройдут "в правовом поле". Однако предприниматель сомневается в реальности подобного сценария.

«Мое личное мнение: не думаю, что на сегодняшний день это даже просто выгодно. Это же опцион. У нас с ними есть определенные договоренности, они подписаны. Обязательства, которые я на себя взял, я должен был выполнить через два года. Я выполнил их через полтора — на полгода раньше», — заявил он.

Напомним, сеть McDonald’s приостановила работу в России в марте 2022 года. Уже через два месяца компания объявила о продаже российского бизнеса Александру Говору, который ранее развивал рестораны McDonald’s по франшизе в Сибири. Сумма сделки официально не раскрывалась.

После заключения сделки Говор сообщал, что договор предусматривает опцион на обратный выкуп активов в течение 10–15 лет.

Ранее СМИ писали, что McDonald’s зарегистрировал товарный знак в России. Компания подала заявку на регистрацию в декабре 2024 года, а в 2026 году Роспатент принял положительное решение.