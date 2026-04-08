На Алтае зафиксировали землетрясение радиусом 50 километров

Землетрясение произошло 8 апреля в 15:10

08 апреля 2026, 21:08, ИА Амител

Фото: МЧС Республики Алтай

В Кош-Агачском районе Республики Алтай зарегистрировано сейсмическое событие магнитудой 3,9. По данным оперативных служб, подземные толчки не привели к разрушениям и не ощущались населением.

Как сообщили дежурные службы, землетрясение произошло в 15:10 примерно в 10 километрах юго-западнее села Новый Бельтир. Информация о событии поступила в 19:50 и была дополнительно уточнена в телефонном режиме.

«В зону радиусом около 50 километров попали семь населенных пунктов: Новый Бельтир, Курай, Беляши, Чаган-Узун, Мухор-Тархата, Кош-Агач и Ортолык. Несмотря на близость к населенным территориям, местные жители толчков не ощутили», — отметили в ведомстве.

По официальным данным, погибших и пострадавших нет. Обращений в экстренные службы, включая номер 112, также не поступало. Ситуация остается под контролем.