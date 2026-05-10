Минобороны РФ: ВСУ нарушили режим прекращения огня на 9 Мая более 16 тысяч раз

За сутки — 676 артиллерийских обстрелов, 6331 атака беспилотниками и восемь наземных атак на позиции российских войск

10 мая 2026, 20:24, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

За последние сутки украинские войска совершили 676 обстрелов позиций российских войск — огонь велся из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.

Кроме того, ВСУ нанесли 6331 удар с применением беспилотных летательных аппаратов и предприняли восемь атак на позиции российских подразделений. Ранее в парламенте потребовали радикальных мер в связи с атаками на граждан России.