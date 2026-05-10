Минобороны РФ: ВСУ нарушили режим прекращения огня на 9 Мая более 16 тысяч раз
За сутки — 676 артиллерийских обстрелов, 6331 атака беспилотниками и восемь наземных атак на позиции российских войск
10 мая 2026, 20:24, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
В зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение режима прекращения огня со стороны ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.
За последние сутки украинские войска совершили 676 обстрелов позиций российских войск — огонь велся из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков.
Кроме того, ВСУ нанесли 6331 удар с применением беспилотных летательных аппаратов и предприняли восемь атак на позиции российских подразделений. Ранее в парламенте потребовали радикальных мер в связи с атаками на граждан России.
21:08:08 10-05-2026
Если не ошибаюсь, за одно нарушение наши обещали по Киеву ударить. Было?
21:44:10 10-05-2026
Гость (21:08:08 10-05-2026) Если не ошибаюсь, за одно нарушение наши обещали по Киеву уд...
по Мосвке стреляли ?
Нет.
Значит не считается ...
21:47:17 10-05-2026
Гость (21:08:08 10-05-2026) Если не ошибаюсь, за одно нарушение наши обещали по Киеву уд... За одно обещали ,а за 16 000 раз нет .
23:27:27 10-05-2026
Гость (21:08:08 10-05-2026) Если не ошибаюсь, за одно нарушение наши обещали по Киеву уд... Ошибаетесь. Речь шла о попытках испортить праздник-парад на Красной площади.
00:02:54 11-05-2026
Гость (21:08:08 10-05-2026) Если не ошибаюсь, за одно нарушение наши обещали по Киеву уд... Ошибаетесь. За нападение на Красную площадь во время парада обещали. Кстати, рассказывают, что из Киева перед 9 мая выехали все, кто имел физическую возможность. Из Львова тоже.
07:29:53 11-05-2026
Гость (00:02:54 11-05-2026) Ошибаетесь. За нападение на Красную площадь во время парада ... И кто это рассказывает?
23:08:46 10-05-2026
Это если нападут на парад в Москве, а так , пожалуйста, нападайте.
06:56:46 11-05-2026
Да не было никакого перемирия с обоих сторон, вся эта велеречивая болтовня лидеров изрядно поднадоела.
07:32:11 11-05-2026
Никакого перемирия не было и не будет. Данная война, когда ни одна из сторон не способна внести существенные изменения линии фронта - исключительно политическая тема, а не военная. Не будет войны - не будет двух президентов. На этом и держатся.
08:27:38 11-05-2026
Для этого были привлечены все счетоводы России?