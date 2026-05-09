"Наше дело правое". Что сказал Владимир Путин на параде Победы в Москве

День Победы остается для россиян особым праздником

09 мая 2026, 15:34, ИА Амител

Владимир Путин на параде Победы в Москве / Кадр прямой трансляции: Первый Канал

Президент России Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади заявил, что подвиг советского народа навсегда останется частью исторической памяти страны, а современные военнослужащие продолжают традиции поколения победителей. Основные тезисы выступления глава государства озвучил 9 мая в ходе торжеств, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В начале речи Владимир Путин подчеркнул, что День Победы остается для россиян особым праздником, связанным с чувством гордости за страну и уважением к поколению фронтовиков.

«Мы отмечаем этот праздник с чувством гордости и любви к стране. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы», — заявил президент.

Глава государства напомнил о колоссальных потерях, которые понес Советский Союз во время войны, и отметил вклад советского народа в освобождение Европы от нацизма.

«Наш солдат нес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя спасения народов Европы и увенчал себя славой великой Победы. Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией».

По словам Владимира Путина, именно единство и преданность Родине помогли советскому народу выстоять в годы войны.

«Народ СССР показал, что преданность Родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей».

Президент также заявил, что память о Великой Победе продолжает жить в семьях и передается новым поколениям.

«Победа была завоевана, выстрадана и одержана — все это живет в сердцах детей, внуков, в памяти каждого из нас».

Отдельно Владимир Путин подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме нацизма.

«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа, то, что он внес решающий вклад в разгром нацизма, именно он спас мир, положил конец тотальному всеобъемлещему злу».

В ходе выступления президент провел параллель между поколением фронтовиков и участниками специальной военной операции.

«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО. Бойцы противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и, несмотря на это, они идут вперед».

«Наше дело правое», — добавил глава государства.

Также Владимир Путин заявил, что исход любых испытаний зависит не только от армии, но и от людей, работающих в тылу.

«Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное — судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, оружейники и военкоры, врачи и учителя, волонтеры, предприниматели, благотворители».

По словам президента, победа достигается как на линии фронта, так и за ее пределами.

«Победа в СВО куется и на поле боя, и в тылу».

Завершая выступление, Владимир Путин назвал главной силой страны сплоченность общества и уверенность в собственной правоте.

«Залог успеха России — моральная, нравственная сила, отвага, сплоченность, способность выдержать все, одолеть любые испытания».

«Победа была и всегда будет за нами», — заявил президент России.

Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.