"Наше дело правое". Что сказал Владимир Путин на параде Победы в Москве
День Победы остается для россиян особым праздником
09 мая 2026, 15:34, ИА Амител
Президент России Владимир Путин во время парада Победы на Красной площади заявил, что подвиг советского народа навсегда останется частью исторической памяти страны, а современные военнослужащие продолжают традиции поколения победителей. Основные тезисы выступления глава государства озвучил 9 мая в ходе торжеств, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В начале речи Владимир Путин подчеркнул, что День Победы остается для россиян особым праздником, связанным с чувством гордости за страну и уважением к поколению фронтовиков.
«Мы отмечаем этот праздник с чувством гордости и любви к стране. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы», — заявил президент.
Глава государства напомнил о колоссальных потерях, которые понес Советский Союз во время войны, и отметил вклад советского народа в освобождение Европы от нацизма.
«Наш солдат нес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя спасения народов Европы и увенчал себя славой великой Победы. Советский народ вернул суверенитет тем странам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией».
По словам Владимира Путина, именно единство и преданность Родине помогли советскому народу выстоять в годы войны.
«Народ СССР показал, что преданность Родине — это высшая правота, способная сплотить миллионы людей».
Президент также заявил, что память о Великой Победе продолжает жить в семьях и передается новым поколениям.
«Победа была завоевана, выстрадана и одержана — все это живет в сердцах детей, внуков, в памяти каждого из нас».
Отдельно Владимир Путин подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме нацизма.
«Мы всегда будем помнить подвиг советского народа, то, что он внес решающий вклад в разгром нацизма, именно он спас мир, положил конец тотальному всеобъемлещему злу».
В ходе выступления президент провел параллель между поколением фронтовиков и участниками специальной военной операции.
«Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов СВО. Бойцы противостоят агрессивной силе, которая поддерживается всем блоком НАТО, и, несмотря на это, они идут вперед».
«Наше дело правое», — добавил глава государства.
Также Владимир Путин заявил, что исход любых испытаний зависит не только от армии, но и от людей, работающих в тылу.
«Как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное — судьбу страны вершат люди: бойцы и заводчане, оружейники и военкоры, врачи и учителя, волонтеры, предприниматели, благотворители».
По словам президента, победа достигается как на линии фронта, так и за ее пределами.
«Победа в СВО куется и на поле боя, и в тылу».
Завершая выступление, Владимир Путин назвал главной силой страны сплоченность общества и уверенность в собственной правоте.
«Залог успеха России — моральная, нравственная сила, отвага, сплоченность, способность выдержать все, одолеть любые испытания».
«Победа была и всегда будет за нами», — заявил президент России.
Команда amic.ru поздравляет всех с 81-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Max-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.
18:14:29 09-05-2026
Понравился парад. Вроде привычное зрелище, вынос знамени. Знаменосцы печатают шаг под музыку. Всё рассчитано посекундно. В момент остановки наворачиваются слёзы. Браво.
Участники парада – красавцы. Все в наградах.
Гости, конечно, смельчаки. Невероятное давление, но приехали. Весь мир смотрел. Приехали поддержать НАС.
19:53:35 10-05-2026
Гость (18:14:29 09-05-2026) Понравился парад. Вроде привычное зрелище, вынос знамени. ...
Гости из всего мира? Лидеры Беларуси, Казахстана, Узбекистана, непризнанный Абхазии, Лаоса и Малайзии... На формулу 1 поди собирается больше важных гостей. Где наши "друзья" из Китая и Индии? Где члены БРИКС? Где остальные лидеры других стран ЕАЭС? Так разосраться со всем миром не получалось у нашей страны наверное со времен наверное Рюриковичей.
23:48:04 10-05-2026
Гость (19:53:35 10-05-2026) Гости из всего мира? Лидеры Беларуси, Казахстана, Узбеки... Где ты прочитал про гостей со всего мира? У меня написано, что ВЕСЬ МИР СМОТРЕЛ ПАРАД! Ещё бы, зеленарик так распиарил событие!
Что касается приехавших лидеров, обычно были главы из бывших советских республик , более широкий круг в юбилейные годы. Но в это раз недаром отменили участие суворовцев и нахимовцев, то есть несовершеннолетних. Значит, вероятность прилета не исключали. Прибыли реально самые смелые лидеры. Только в Москве стало известно, что Трамп предложил перемирие и получается, как бы гарантии.
09:11:46 10-05-2026
И что толкового он сказал? Да как всегда - ничего.