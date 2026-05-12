Минздрав предложил исключить врача-сексолога из перечня медицинских специальностей

Проект предусматривает исключение ряда устаревших специальностей, потерявших актуальность, и включение новых специальностей

12 мая 2026, 09:33, ИА Амител

Медик, врач / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

С 1 сентября в России может появиться более десяти новых медицинских специальностей и должностей — это следует из проекта приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

В предлагаемый перечень вошли такие направления, как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.

Кроме того, в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников могут закрепиться позиции врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.

«Одновременно проект предусматривает исключение ряда устаревших специальностей, потерявших актуальность. В их числе врач‑диабетолог, врач‑офтальмолог‑протезист, врач‑педиатр городской (районный), врач‑психиатр подростковый, врач‑сексолог, врач‑сурдолог‑протезист, врач‑терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер‑нарколог и другие», — говорится в публикации.

Согласно документу, функции исключенных специальностей будут перераспределены между более широкими профилями. При этом специалисты, занявшие указанные должности до определенного срока, смогут продолжить работу в прежнем статусе — такое уточнение содержится в проекте приказа. Ранее в России предложили создать список антипрививочников. В реестр попадут те, кто отказывается от вакцинации.