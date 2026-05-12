Минздрав предложил исключить врача-сексолога из перечня медицинских специальностей
Проект предусматривает исключение ряда устаревших специальностей, потерявших актуальность, и включение новых специальностей
12 мая 2026, 09:33, ИА Амител
С 1 сентября в России может появиться более десяти новых медицинских специальностей и должностей — это следует из проекта приказа Минздрава РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
В предлагаемый перечень вошли такие направления, как медицинская биология, медицинская логопедия, медицинская психология, медицинская физика, медицинская эмбриология, медицинский массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация.
Кроме того, в номенклатуре должностей медицинских и фармацевтических работников могут закрепиться позиции врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.
«Одновременно проект предусматривает исключение ряда устаревших специальностей, потерявших актуальность. В их числе врач‑диабетолог, врач‑офтальмолог‑протезист, врач‑педиатр городской (районный), врач‑психиатр подростковый, врач‑сексолог, врач‑сурдолог‑протезист, врач‑терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер‑нарколог и другие», — говорится в публикации.
Согласно документу, функции исключенных специальностей будут перераспределены между более широкими профилями. При этом специалисты, занявшие указанные должности до определенного срока, смогут продолжить работу в прежнем статусе — такое уточнение содержится в проекте приказа. Ранее в России предложили создать список антипрививочников. В реестр попадут те, кто отказывается от вакцинации.
10:41:24 12-05-2026
это как милицию в полицию переименовывали.
11:16:36 12-05-2026
Правильно. У нас в СССР секса нет!
12:36:12 12-05-2026
Дед (11:16:36 12-05-2026) Правильно. У нас в СССР секса нет!... Соответственно лечить нечего!
12:46:33 12-05-2026
А че с педиатором не так?
13:32:50 12-05-2026
Гость (12:46:33 12-05-2026) А че с педиатором не так?... Название. Жертвы ЕГЭ,видимо, считают,что это про тех самых, запрещенных.