В России предложили создать список антипрививочников

В реестр попадут те, кто отказывается от вакцинации

14 апреля 2026, 07:34, ИА Амител

Минздрав России планирует запустить новый реестр, в который попадут как граждане, отказавшиеся от вакцинации, так и те, кто прошел ее. По информации "Коммерсанта", полученной из пресс‑службы ведомства, базу данных собираются использовать для разработки планов информационно‑разъяснительной работы.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в беседе с "Лентой.ру" подчеркнул необходимость такой работы — по его мнению, она поможет побороть низкий уровень осведомленности населения о вакцинации.

Власов отметил, что работа со школьниками начинается с работы с родителями, а сейчас никаких специальных инструментов — факультативов или уроков — для этого нет.

Он считает, что Минздрав должен четко обозначить свою информационную политику. Это позволит активнее вести просветительскую деятельность и сократит число противников вакцинации, которыми, как он выразился, "манипулировать проще".

В Минздраве заверили, что включение в реестр не повлечет негативных последствий для тех, кто отказался от прививок: собранные данные нужны для планирования просветительских мероприятий и мер, которые повысят популярность и доступность вакцинации.

Согласно проекту постановления, оператором базы выступит сам Минздрав, а доступ к ней получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации.

При этом последние будут работать с персонифицированными данными россиян, а остальные структуры — с обезличенными. В случае одобрения инициативы реестр планируют запустить 1 сентября 2028 года.