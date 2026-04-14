В России предложили создать список антипрививочников
В реестр попадут те, кто отказывается от вакцинации
14 апреля 2026, 07:34, ИА Амител
Минздрав России планирует запустить новый реестр, в который попадут как граждане, отказавшиеся от вакцинации, так и те, кто прошел ее. По информации "Коммерсанта", полученной из пресс‑службы ведомства, базу данных собираются использовать для разработки планов информационно‑разъяснительной работы.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в беседе с "Лентой.ру" подчеркнул необходимость такой работы — по его мнению, она поможет побороть низкий уровень осведомленности населения о вакцинации.
Власов отметил, что работа со школьниками начинается с работы с родителями, а сейчас никаких специальных инструментов — факультативов или уроков — для этого нет.
Он считает, что Минздрав должен четко обозначить свою информационную политику. Это позволит активнее вести просветительскую деятельность и сократит число противников вакцинации, которыми, как он выразился, "манипулировать проще".
В Минздраве заверили, что включение в реестр не повлечет негативных последствий для тех, кто отказался от прививок: собранные данные нужны для планирования просветительских мероприятий и мер, которые повысят популярность и доступность вакцинации.
Согласно проекту постановления, оператором базы выступит сам Минздрав, а доступ к ней получат Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Минцифры, региональные органы здравоохранения и медицинские организации.
При этом последние будут работать с персонифицированными данными россиян, а остальные структуры — с обезличенными. В случае одобрения инициативы реестр планируют запустить 1 сентября 2028 года. Ранее назвали пять вакцин, которые могут продлить жизнь.
07:40:02 14-04-2026
мне религия не позволяет прививаться !
11:10:52 14-04-2026
Шинник (07:40:02 14-04-2026) мне религия не позволяет прививаться !... Насильно привьют- но прежде заставят расписаться о добровольной прививки.
11:32:36 14-04-2026
Шинник (07:40:02 14-04-2026) мне религия не позволяет прививаться !...
Глупость это не религия
08:00:55 14-04-2026
А ещё у них дома наверняка антисоветская литература. И Голос Америке в транзисторе.
11:13:21 14-04-2026
Гость (08:00:55 14-04-2026) А ещё у них дома наверняка антисоветская литература. И Голос... Ну это естесствено и еще надо их отправить на... сами знаете куда.
08:07:33 14-04-2026
Как они озабочены выявлением всех здоровых людей
08:27:38 14-04-2026
гость (08:07:33 14-04-2026) Как они озабочены выявлением всех здоровых людей... да, здоровые люди в здравом уме представляют для них опасность, вакцинированные то как зомби, с отклонениями, и кто знает какие побочки еще окажутся, о которых молчат.быть может это геноцид историческогом асштаба. тьфутьфутьфу
08:30:03 14-04-2026
Врачам-убийцам нет покоя ...
09:43:29 14-04-2026
Чучмек (08:30:03 14-04-2026) Врачам-убийцам нет покоя ......
Лечись корой дуба и молитвами, твое право. Только когда прихватит - не смей звонить в скорую, помирай дома, чтобы не беспокоить "врачей-убийц"
12:25:55 14-04-2026
Гость (09:43:29 14-04-2026) Лечись корой дуба и молитвами, твое право. Только когда ... Никакая не кора! Самое лучшее средство новокузнецких шаманов - это окаменевшие сопли горного зайца, и непрямой массаж третьего глаза!
14:56:47 14-04-2026
Гость (12:25:55 14-04-2026) Никакая не кора! Самое лучшее средство новокузнецких шаманов...
Только массаж огурцом спасет вас от геморроя. Главное, делать это глядя на убывающую луну и приговаривая: "Сила Матушки-земли, да белая берёзонька, геморрой с меня уйди, не прольется слёзонька"
08:31:46 14-04-2026
Один вопрос. Научно доказали что прививки от ковида принесли больше вреда чем пользы. Кто за это ответит в Минздраве?
09:33:17 14-04-2026
Гость (08:31:46 14-04-2026) Один вопрос. Научно доказали что прививки от ковида принесли... Кто научно доказал?
11:50:47 14-04-2026
Гость (09:33:17 14-04-2026) Кто научно доказал?... Научники, кто ещё-то
09:39:57 14-04-2026
Гость (08:31:46 14-04-2026) Один вопрос. Научно доказали что прививки от ковида принесли...
Ссылку на научные исследования, пожалуйста, или это опять про "прививки вызывают аутизм"?
17:40:27 14-04-2026
Если смотреть не только телевизор, то можно обнаружить множество научных исследований
Оказывается последствиями стали болезни сердца, рак кожи - это только Пфайзер
И это то что обнаружено в моменте, а отложеный эффект даст о себе знать позже
08:33:45 14-04-2026
Вот нафига? Можно сделать проще - не привит ребенок по календарю? Сидит дома. В садик не берут, в школу тоже. Да, кто-то побежит покупать медотвод. Но за продажу поддельных справок тоже должны быть драконовские штрафы. А дальше ваш выбор. Хотите сидеть дома - да пожалуйста. Заболел непривитый - лечение за свой счет. Хотите - в больничке, хотите - флейтой. И все, этого достаточно. А списки это просто очередной попил бабла.
08:49:35 14-04-2026
Гость (08:33:45 14-04-2026) Вот нафига? Можно сделать проще - не привит ребенок по кален... Глупый вопрос-а вы можете обосновать нужность тех или иных прививок,как и смысл не допуска в общество привитых не привитого человека и какую угрозу он ему несет?
09:01:28 14-04-2026
гость (08:49:35 14-04-2026) Глупый вопрос-а вы можете обосновать нужность тех или иных п... Да пожалуйста. Когда количество непривитых людей в обществе превышает определенный процент, болезни возвращаются. Даже те, которые мы условно победили. Пример - дифтерия (а в годы первой волны отказа от прививок была фактически эпидемия в том же Питере в 1990-х), корь, полиомиелит, коклюш. Те болезни, о которых мы уже практически забыли. Более того, возбудители, начав хождение в популяции, начинают еще и мутировать. И ... привики на итого могут перестать работать. Именно поэтому не сработает "а чего вы боитесь, раз вы привиты". Плюс не надо забывать, что существуют люди с реальными медотводами, им-то за что страдать от условного непривитого Васи, который притащит им заразу?
09:41:15 14-04-2026
гость (08:49:35 14-04-2026) Глупый вопрос-а вы можете обосновать нужность тех или иных п...
Два слова: оспа и полиомиелит. Есть что возразить?
09:57:19 14-04-2026
Гость (09:41:15 14-04-2026) Два слова: оспа и полиомиелит. Есть что возразить?... Он таких слов не знает)
10:17:24 14-04-2026
Гость (09:41:15 14-04-2026) Два слова: оспа и полиомиелит. Есть что возразить?... есть
от оспы детей не прививают
держимся на иммунитете родителей
эти вакцинации нужны , но зачем ставить ребенку возрастом 2 дня вакцину от гепатита В?
антигрипп вакцины , зачем?
вопрос про ковидные вакцинации, от которых поумирало людей
в курсе , биоматериал непривитого от ковида стоит бабала сейчас?
10:28:11 14-04-2026
Гость (10:17:24 14-04-2026) есть от оспы детей не прививают держимся на иммунит... А-а-а-а... (сидит орет) Ну вот и доказательство подъехало) Человек абсолютно не в курсе, почему и отчего сейчас от оспы не прививают. Он всерьез думает, что его собственной прививки (ежели он старше 1977 года рождения, конечно) достаточно, чтобы не заболел его ребенок. Отличное знание предмета. Возьми с полки пирожок, их там два, твой посередине. Продолжай не прививать своих детей. Можешь еще сводить их на ветряночные, коревые и коклюшные вечеринки, они тебе скажут спасибо. Если выживут.
09:03:18 14-04-2026
Гость (08:33:45 14-04-2026) Вот нафига? Можно сделать проще - не привит ребенок по кален... вам бы котел отдельно в аду за подобный бред. Неразобравшись. У вас дети вообще есть? Вы готовы позволить вкаылывать неизвестную жидкость, которую якобы на на скорую руку изготовили в период смертельной болезни? В то время, когда обычный грипп не могут победить за тысячилетия. Я понимаю прививки от инцифалита или подобное, но бесоплезные прививки от грипа и темболее от неизученного искуственного вируса - это уже вредительство здоровью ребенка.
09:16:06 14-04-2026
Гость (09:03:18 14-04-2026) вам бы котел отдельно в аду за подобный бред. Неразобравшись... Н-да... Эту страну уже не спасти. "Инцифалит" у него. Давно и качественно. Вы вообще читать и воспринимать прочитанное умеете? У нас прививка от ковида входит в нац. календарь только по эпид. показаниям. А вот не прививать ребенка от дифтерии, кори, коклюша, паротита и столбняка - это прямо пять. Видимо, запасных полно и если что то одного-двух не жалко. Главное, сам-то поди по полной программе привит еще нормальными родителями.
11:38:27 14-04-2026
Гость (09:03:18 14-04-2026) вам бы котел отдельно в аду за подобный бред. Неразобравшись...
Не поверите, прививаю по нац.календарю и даже дополнительно от гриппа ежегодно, от энцефалита по графику, от ротовируса в 2 месяца и даже от ВПЧ за свой счет
Надеюсь умственные способности вашим гипотетическим детям передались от более адекватных родственников, но в идеале вам не стоит размножаться вообще
13:32:37 14-04-2026
Гость (11:38:27 14-04-2026) Надеюсь умственные способности вашим гипотетическим детям передались от более адекватных родственников, но в идеале вам не стоит размножаться вообще А кто вы такой что бы говорить кому размножаться а кому нет? Попахивает прям фашизмом.
11:18:25 14-04-2026
Гость (08:33:45 14-04-2026) Вот нафига? Можно сделать проще - не привит ребенок по кален... Все платят в здравохранение и налоги и поэтому когда заболеют их должны лечить- но не все хотят когда они здоровы что б их заражали. Многие глупцы это не поймут и есстественно заминусуют.
11:40:36 14-04-2026
Гость (08:33:45 14-04-2026) Вот нафига? Можно сделать проще - не привит ребенок по кален...
симонян с супругом тоже так жестили во времена ковида, и сами конечно же привились. дальше продолжать не буду... совпадение?
12:06:47 14-04-2026
Гость (11:40:36 14-04-2026) симонян с супругом тоже так жестили во времена ковида, ... Ага. А те, кто ел огурцы, потом попали под машину. Совпадение?)
08:45:42 14-04-2026
вот как раз те, кто знает много о вакцинации, те отказываются от неё.
08:47:27 14-04-2026
Следующий логический шаг - создать список антиМАКСеров. До кучи.
Ну и далее по списку... всех Х-дессидентов.
И да - никаких последствий для них не будет.
09:09:02 14-04-2026
А потом всех, согласно списка, ОШТРАФОВАТЬ.
Квитанции послать на госуслуги.
Кто не оплатит - штраф в двойном размере за неоплату.
А в сентябре всем списком проголосовать на выборах за партию ...
09:11:55 14-04-2026
Чем больше антипрививочников..тем меньше антипрививочников
09:25:07 14-04-2026
Гость (09:11:55 14-04-2026) Чем больше антипрививочников..тем меньше антипрививочников... Да вот если бы. Увы, но так это не работает. Проблемы получат в той или иной степени все.
09:42:13 14-04-2026
Гость (09:11:55 14-04-2026) Чем больше антипрививочников..тем меньше антипрививочников...
Как бы да, но плохо, что из-за этих идиотов могут пострадать люди с реальными медотводами
09:38:47 14-04-2026
Почему я нигде не могу поставить прививку от ковида???!!!!
09:38:56 14-04-2026
Давайте создадим реестры, а потом, как уже было когда-то в истории, двери этих людей помечать краской....
Разжигать ненавистьи злость - хороший план, надежный как швейцарские часы
10:05:04 14-04-2026
Гость (09:38:56 14-04-2026) Давайте создадим реестры, а потом, как уже было когда-то в ... Надо же... А когда двери краской помечали (причем буквально) некоторым другим категориям сограждан, попутно лишая их прав и дискриминируя, вам было норм? Думали, что за другими категориями не придут? Кушайте.
11:34:30 14-04-2026
Гость (09:38:56 14-04-2026) Давайте создадим реестры, а потом, как уже было когда-то в ...
Что-то против реестра инагентов антипрививочники ничего против не имели, даже поддерживали в меру своих умственных способностей.
09:54:17 14-04-2026
Интересно как в голове у антипрививочников уживаются утверждения того что: существует национальный календарь прививок (он существует не только в России) который призван защитить детей от смертельных заболеваний, постоянные разговоры о демографии и различные способы поддержки от государства( сейчас не говорим о их эффективности, а только о том что государство это декларирует) для стимулирования рождения детей и мнение о том что "все эти прививки направлены что бы навредить здоровью детей". Вы правда считаете что государства всех страх хотят что бы население рожало детей, а "они" смотрели как дети мучаются, или оно хочет что бы детей было больше и они вырастали здоровыми рабочими единицами и работали на благо общества?
10:02:51 14-04-2026
Сергей (09:54:17 14-04-2026) Интересно как в голове у антипрививочников уживаются утвержд... Там к логике взывать бесполезно. А еще, ежели колупнуть, то наверняка выяснится, что там кроме прививок загонов еще вагон и немаленькая тележка, оно обычно по одному-то не ходит. Рептилоиды там, плоская Земля и т.д. и т.п. Ну и вишенкой на торте безграмотность - вон, выше отписалось такое - "инцифалит", "тысячилетия" и "темболее". Наверное, и приставку "бес" через силу употребляет)
10:16:29 14-04-2026
На здоровых людях фарма и властьимущие не заработают
проведите параллель как допустили такое количества сахара - сколько диабетиков теперь в мире, лекарства и тест полоски они получают бесплатно, но из бюджета на это деньги выделяются
сколько аутистов появилось...
как допустили тефлоновые сковороды - сколько онкологии и прочих болезней съели с "поджаркой"
когда человек болеет, им проще управлять - его мозг заточен на зарабатывание денег, на РАБоту от зари до зари
10:50:06 14-04-2026
Гость (10:16:29 14-04-2026) На здоровых людях фарма и властьимущие не заработаютпров... нам сковородки не вредят
у нас семипалатинск
и этого достаточно
15:36:35 14-04-2026
Гость (10:16:29 14-04-2026) На здоровых людях фарма и властьимущие не заработаютпров... Давайте разбирать по пунктам ваши утверждение: вы смешиваете "биг фарму" то есть бизнес и государство в одну кучу, что может быть в одних государствах, но не применимо к другим. Второе : параллель с сахаром вообще непонятна, что значит "как допустили"? вы считаете что государство должно регламентировать кол-во сахара в переработанных продуктах? Я что то не слышал про "национальный календарь кондитерских изделий" где написано что ребенку нужно обязательно съедать 15 конфет, а чьи родители не кормят сладким объявлять антиконфеточниками ведь следуя вашей логике именно так нужно поступить что бы люди болели, а тут наоборот государство постоянно облагает всякими акцизами продукты сомнительной пользы в том числе и продукты с сахаром. Государство старается оградить людей от таких продуктов, а вы почему-то считаете что она заставляет вас их потреблять.
Про аутистов вообще непонятно что за аргумент. Аутисты появляются из потребления сахара или сковородок? Вроде как, наука связывает увеличение числа диагноза РАС именно с пониманием того что это за заболевание. Раньше говорили дурочек на деревне, а теперь есть медицинский термин.
Ну и про сковородки...разберитесь в вопросе. тефлон капец какой скользкий, его хоть ложкой ешь выскользнет не зацепится и такой весь из себя инертный, ни с чем связываться не хочет. А вот что при его производстве выделялась какая-то опасная гадость, это да было и заболевания там где эти сковородки делали резко подскочили, но государство прознало и сделало все возможное что бы этого не допускать (хотя возможно в каких то странах все также). Еще раз повторю государство хочет что бы вы были трудоспособными как можно больше им нужны ваши налоги)
10:56:05 14-04-2026
так и до сегрегации дойдем, будем заставлять антипрививочников носить значки, а потом вообще всех таких в лагеря загоним.
ну так, на всякий случай.
11:25:46 14-04-2026
111 (10:56:05 14-04-2026) так и до сегрегации дойдем, будем заставлять антипрививочник... После уничтожения нас- возьмутся за вас-предлог найдут.
11:39:10 14-04-2026
111 (10:56:05 14-04-2026) так и до сегрегации дойдем, будем заставлять антипрививочник...
Действующий на сегодня закон №157-ФЗ:
2. Отсутствие профилактических прививок влечет:
запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых в соответствии с международными медико-санитарными правилами либо международными договорами Российской Федерации требует конкретных профилактических прививок;
временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий;
отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.
Перечень работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
12:39:47 14-04-2026
Гость (11:39:10 14-04-2026) Действующий на сегодня закон №157-ФЗ: 2. Отсутст... И где в законе написано что обязательно и всех надо уколоть?
13:15:49 14-04-2026
гость (12:39:47 14-04-2026) И где в законе написано что обязательно и всех надо уколоть?... Нигде. Вопрос - зачем вот эта инициатива по созданию списка людей без прививок, если есть этот закон?
18:14:23 14-04-2026
Давно пора. И не лечить этих преступников по ОМС.