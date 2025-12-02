Мошенники начали угрожать школьникам и студентам "недопуском к экзаменам"

Аферисты звонят жертвам и сообщают, что из-за "сбоя в системе" у них могут быть проблемы с учебой

02 декабря 2025, 16:35, ИА Амител

Мошенники. Ноутбук / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Аферисты начали звонить учащимся школ и вузов, выдавая себя за представителей учебных заведений. Злоумышленники обзванивают граждан и обманным путем получают от них коды подтверждения, сообщает НТВ со ссылкой на материалы МВД.

Преступники, представляясь сотрудниками образовательных организаций, вымогают коды даже у несовершеннолетних. В подобных случаях, как правило, сообщают о трудностях с доступом к онлайн-журналу и необходимости зарегистрироваться на определенном образовательном сайте.

В МВД также отметили, что мошенники звонят, представляясь сотрудниками медицинских учреждений, работниками онлайн-магазинов и служб доставки. В таких ситуациях людей чаще всего пытаются склонить к тому, чтобы они назвали код для "подтверждения личности".