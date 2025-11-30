Эксперты предупредили о фальшивой икре, которую продают мошенники в соцсетях

На фоне новогоднего ажиотажа участились случаи продажи фальсификата — покупателям предлагают смесь воды и желатина вместо настоящей красной икры

30 ноября 2025, 15:30, ИА Амител

Черная икра / ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В преддверии новогодних праздников мошенники активизировали схемы обмана россиян, используя сезонный ажиотаж. Как сообщает РИА Новости, участились случаи продажи фальсифицированной красной икры по заниженным ценам через мессенджеры и социальные сети.

«На фоне новогоднего ажиотажа мошенники продают россиянам "икорный суп" или подделки вместо настоящей красной икры, привлекая покупателей заниженной ценой», – предупредил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев.

Эксперт рекомендует приобретать икру только у проверенных продавцов и не поддаваться на уговоры о скором росте цен.

Параллельно активизировались и цифровые мошенники, использующие тему налоговых платежей. По словам руководителя BI.ZONE Digital Risk Protection Дмитрия Кирюшкина, злоумышленники создают фейковые аккаунты и ботов в Telegram, маскируя их под официальные ресурсы налоговых служб для кражи денежных средств и учетных записей пользователей.

