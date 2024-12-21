На Алтае 97-летняя пенсионерка отдала мошенникам 240 тысяч рублей

Женщина думала, что выручает свою дочь

21 декабря 2024, 10:15, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

Аферисты похитили 240 тысяч рублей у 97-летней жительницы села Павловск Алтайского края, сообщили в МВД региона.

Пенсионерке позвонила незнакомка, которая назвала ее мамой и сказала, что сбила человека. Затем трубку взяла якобы следователь и подтвердила факт ДТП.

Сельчанка во все поверила и продолжила разговор.

Лжедочь попросила собрать в сумку покрывало, подушку и ветровку, положив наличные в карман куртки. Вскоре приехал курьер и забрал "посылку".

Возбуждено уголовно дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).