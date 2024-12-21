На Алтае 97-летняя пенсионерка отдала мошенникам 240 тысяч рублей
Женщина думала, что выручает свою дочь
21 декабря 2024, 10:15, ИА Амител
Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru
Аферисты похитили 240 тысяч рублей у 97-летней жительницы села Павловск Алтайского края, сообщили в МВД региона.
Пенсионерке позвонила незнакомка, которая назвала ее мамой и сказала, что сбила человека. Затем трубку взяла якобы следователь и подтвердила факт ДТП.
Сельчанка во все поверила и продолжила разговор.
Лжедочь попросила собрать в сумку покрывало, подушку и ветровку, положив наличные в карман куртки. Вскоре приехал курьер и забрал "посылку".
Возбуждено уголовно дело по статье о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 159 УК РФ).
17:03:22 21-12-2024
заколебали эти нищие пенсионеры
17:48:56 21-12-2024
Гость (17:03:22 21-12-2024) заколебали эти нищие пенсионеры... Нельзя завидовать и осуждать стариков, они копят на похороны или какие-то важные дела, отказывают себе во многом.
21:03:58 21-12-2024
Гость (17:48:56 21-12-2024) Нельзя завидовать и осуждать стариков, они копят на похороны... ну зато мошенники ни в чем себе не будут отказывать
21:04:34 21-12-2024
Гость (17:48:56 21-12-2024) Нельзя завидовать и осуждать стариков, они копят на похороны... похороны в районе 100 тыс можно уложиться
17:29:48 22-12-2024
Гость (17:48:56 21-12-2024) Нельзя завидовать и осуждать стариков, они копят на похороны... дети ее где??? помогать обязаны и оберегать
11:15:53 22-12-2024
Гость (17:03:22 21-12-2024) заколебали эти нищие пенсионеры... 97 лет бабулечке, лет 40 копит на свои похороны, отказывая себе в элементарных вещах, да и пенсия в этом возрасте не самая плохая. как у вас вообще язык поворачивается такое написать?
17:30:31 22-12-2024
Элен без ребят (11:15:53 22-12-2024) 97 лет бабулечке, лет 40 копит на свои похороны, отказывая с... разве языком пишут? интересная версия
08:16:21 23-12-2024
Элен без ребят (11:15:53 22-12-2024) 97 лет бабулечке, лет 40 копит на свои похороны, отказывая с... За 40 лет уже 2 гиперинфляции, деньги в фантики обернулись.