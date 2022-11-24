Безлимитный кофе и фрукты, литература и поездки за рубеж — за эти и не только «плюшки» для своих сотрудников компания «Энтерра Софт» стала победителем в номинации «Работодатель года» премии «Народный знак качества 2022» (её организовали портал amic.ru и радиостанция Business FM Барнаул). Хотя конкуренция была серьёзная. Среди финалистов был даже завод «Ротор».

Как выбирали победителя

Для участия в номинации представителю компании нужно было заполнить анкету, где подробно рассказать о том, что предприятие делает для комфортной работы сотрудников. Например, корпоративные мероприятия, оказание материальной помощи и организация экологичного потребления на предприятии. Эти и другие пункты анкеты показывают, насколько развито в компании HR-направление.

Из 35 поданных заявок на участие экспертная комиссия сначала определила четырёх финалистов. Ими стали завод «Ротор», «Энтерра Софт», Vianor и BIG MACHINE. Далее члены комиссии посетили каждую из этих компаний. И уже собственными глазами оценили работу финалистов, пообщались с сотрудниками, представителями службы персонала и руководителями.

После этого в финале остались две компании: «Ротор» и «Энтерра Софт». Их комиссия презентовала начальнику Управления по труду и занятости населения Алтайского края Надежде Капуре. И уже она приняла окончательное решение.

Новости

Народный знак качества Такой молодой, а уже лучший. Как выбирали победителя в номинации «Мой бизнес» премии «Народный знак качества»

По каким критериям оценивали компании

Эксперты смотрели на коэффициент постоянства кадрового состава, оценивали обучение и развитие сотрудников в компании, материальную помощь, услуги психолога или коуча, подарки детям на праздники. Также оценивали условия труда — это гибкий или гибридный график, наличие корпоративного питания, комната психологической разгрузки, а также вовлечённость организации в социально значимые проекты на уровне края и страны, благотворительность и поддержка экологии.

«Всё это связано с тем, насколько комфортно сотруднику на входе в компанию, когда он начинает работать. Также в процессе работы, каким образом учитываются интересы сотрудников», — рассказала член экспертной комиссии, руководитель кадрового агентства «Жираф» Жанна Крамарева.

Новости

Народный знак качества Большая ответственность. За что алтайским компаниям дали «Народный знак качества»

Что мы знаем о победителе?

Компания «Энтерра Софт» на рынке IT-услуг уже 21 год. Всего на предприятии работает около 150 человек, но непосредственно в барнаульском офисе около 80 сотрудников. Остальные — далеко за пределами России. Например, в Армении, Беларуси, Мальте, Перу, Сербии, США, Франции.

Как рассказала директор по персоналу компании Дарья Фот, предприятие регулярно проводит опросы мнений сотрудников о том, что можно улучшить в компании. На офисной кухне всегда есть фрукты в неограниченном количестве, также кофе, по пятницам сладости или мороженое. Удалённым сотрудникам выплачивают ежемесячную компенсацию на сладости, фрукты и кофе дополнительно к зарплате. В компании поддерживают благотворительные проекты, раздельный сбор мусора. Сотрудников поощряют внутренней балльной системой.

«У нас есть программа геймификации, ребята получают коины, наши энтерра-коины, такая внутренняя валюта. Как это работает? Сотрудник делает какое-то действие целевое, которое прописано в этой системе и получает определённую сумму коинов и копит на что-то. Например, на выставки. Наша компания посещает очень много международных выставок. И сотрудник может обменять баллы на участие в одной из них. Или на поездку за рубеж. А ещё он может купить макбук, телефон, купить что угодно за счёт компании или даже просто обменять на деньги. В системе коин равен примерно одному доллару, плюс-минус», — рассказала Дарья Фот.

А ещё компания активно участвует в благотворительности. Патронирует детские дома на постоянной основе, также периодически помогает дому престарелых. Оказывает помощь профильным факультетам в вузах, поддерживает талантливых детей, проводит экологические акции, для этого в компании ввели новую должность эколога.

Новости

Народный знак качества Зажигать новые звезды. Как прошла первая в истории Барнаула церемония премии «Народный знак качества»

Восхитительная компания

Руководитель HR-студии «Штат 3» и член экспертной комиссии Татьяна Кириленко рассказала, почему лучшим работодателем комиссия посчитала именно «Энтерру Софт».

«Нас восхитили эффективные программы адаптации сотрудников и работа с ними на протяжении всего карьерного пути. Особое внимание мы обратили на завтрак с руководителем, когда все члены команды собираются онлайн и офлайн и имеют возможность поговорить с руководителем в свободной атмосфере. Также компания предлагает большую корпоративную библиотеку для сотрудников. Там есть не только бизнес-литература, но и художественная, можно заказать любую профессиональную литературу, которая тебе необходима. Кроме этого, интересной находкой стал свой собственный спортивный зал, который сотрудники тоже могут посетить либо во время перерывов между работой, либо после неё», — рассказала Татьяна Кириленко.

Жанна Крамарева называет «Энтерру Софт» крутой компанией, на которую можно ориентироваться. Здесь и кадровая текучка маленькая (8% в год), и график работы гибкий.

«Руководители структурных подразделений компании в 2022 году обучаются в Сколково, а это на одного человека стоит 500 тысяч рублей. Сотрудникам оказывают материальную помощь в трудных ситуациях», — отметила Крамарева.

Напомним, в премии «Народный знак качества» было 25 номинаций, 20 победителей определили жители региона с помощью голосования, ещё одно по максимальному количеству голосов среди всех, а в четырёх номинациях лучших выбирала экспертная комиссия. Всего в премии были заявлены более 600 компаний, за них проголосовало более 74 тысяч человек.