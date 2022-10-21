Российские школьники на уроках физкультуры будут играть в лапту

В российских школах в рамках уроков физкультуры до конца года появится модуль по игре в лапту, сообщили ТАСС в Минпросвещения.

Как отметили в ведомстве, сейчас разработано десять модулей: плавание, футбол, хоккей, регби, самбо, дзюдо, шахматы и другие. А в 2022-м подготовили ещё семь дополнительных модулей, в том числе по бадминтону, фитнес-аэробике, подвижным шахматам, триатлону, флорболу и лёгкой атлетике.

В 2023-м также планируют сделать модули по скалолазанию, теннису, биатлону и роллер-спорту.

Ранее сообщалось, что первые каникулы в текущем учебном году у школьников Алтайского края продлятся с 29 октября по 6 ноября.