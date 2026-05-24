Ночью над Россией сбили 33 беспилотника
Под ударом оказался, в том числе, и Московский регион
24 мая 2026, 12:11, ИА Амител
Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
За ночь силы ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.
В частности, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
Кроме того, беспилотники атаковали инфраструктуру во Владимирской области, заявил губернатор Александр Авдеев. В результате возник пожар на площади около 800 "квадратов". В регионе никто не пострадал.
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