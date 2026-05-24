Ночью над Россией сбили 33 беспилотника

Под ударом оказался, в том числе, и Московский регион

24 мая 2026, 12:11, ИА Амител

Беспилотник / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

За ночь силы ПВО уничтожили 33 украинских БПЛА над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

В частности, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской областями, московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.

Кроме того, беспилотники атаковали инфраструктуру во Владимирской области, заявил губернатор Александр Авдеев. В результате возник пожар на площади около 800 "квадратов". В регионе никто не пострадал.