В РФ высказались об ответе на атаку ВСУ по учебному заведению в ЛНР
Подобные атаки могут привести к пересмотру тактики ВС РФ и ужесточению ответных мер
22 мая 2026, 17:28, ИА Амител
Андрей Колесник, депутат Государственной Думы, член комитета по обороне, выступил с предложением о нанесении превентивных ударов по Вооруженным силам Украины. Он считает это основной задачей российской армии, особенно в контексте недавних нападений на гражданские объекты, пишет "Лента.ру".
Колесник привел в пример атаку ВСУ на Старобельский колледж педагогического университета, в результате которой пострадали 35 человек, среди них дети в возрасте от 14 до 18 лет. Об этом сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.
«Необходимо задавать вопросы и предпринимать превентивные меры. Это основная задача наших Вооруженных сил, особенно когда под удар попадают дети. Мы не можем допустить повторения таких атак на гражданские объекты и должны усилить противовоздушную оборону. Мы надеялись, что Зеленский будет соблюдать базовые правила и не атаковать места, где находятся дети», — сказал Колесник.
Он также отметил, что Россия будет вынуждена ответить на подобные террористические действия.
«Украина превратилась в страну-террориста, а Зеленский стал главным террористом. Те, кто его поддерживает, должны осознавать это. Методы, которые использует Украина в войне, стали бесчеловечными. Следует тщательно защищать колледжи, где учатся дети, с помощью противовоздушной обороны», — заключил он.
Ранее сообщалось, что министр обороны Латвии ушел в отставку после удара БПЛА.
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