379 новых случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 379 новых случаев заболевания коронавирусом. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заболевших коронавирусной инфекцией достигло 259 897 человек.

Выздоровели 242 585 человек (+479). Умерли 9 926 человек (+10, 7 из них от коронавируса).

По состоянию на 26 марта находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 964 человека. Еще 100 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, также находятся в медучреждениях.

Количество тяжелобольных — 240, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 106.