Алтайский депутат оценил возможность дефицита лекарств в регионе
Сейчас нет причин говорить о нехватке медикаментов, но если проблема назреет, то решать её будут оперативно
8 марта 2022, 14:50, Илья Звягинцев
Депутат АКЗС Владимир Лещенко заявил, что жителям Алтайского края не стоит беспокоиться о возникновении дефицита лекарств. Его слова передаёт «Катунь 24».
По словам Лещенко, на уровне правительства России и правительства Алтайского края приняты решения, которые не позволят дефициту лекарственных препаратов случиться.
При возникновении подобных проблем будут приняты оперативные меры по их устранению.
Ранее представители Минздрава заявили о том, что сейчас наблюдаются проблемы с поставками отдельных лекарств на территорию России. Связаны они не с отказами производителей на поставку, а с проблемами в логистике.
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