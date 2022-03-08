Алтайский депутат оценил возможность дефицита лекарств в регионе

Депутат АКЗС Владимир Лещенко заявил, что жителям Алтайского края не стоит беспокоиться о возникновении дефицита лекарств. Его слова передаёт «Катунь 24».

По словам Лещенко, на уровне правительства России и правительства Алтайского края приняты решения, которые не позволят дефициту лекарственных препаратов случиться.

При возникновении подобных проблем будут приняты оперативные меры по их устранению.

Ранее представители Минздрава заявили о том, что сейчас наблюдаются проблемы с поставками отдельных лекарств на территорию России. Связаны они не с отказами производителей на поставку, а с проблемами в логистике.