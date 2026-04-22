Делегация Алтайского края участвует во всероссийском муниципальном форуме в Москве

На площадке обсуждают развитие городов, поддержку инициатив жителей и международное сотрудничество

22 апреля 2026, 12:00, ИА Амител

Делегация Алтайского края / Фото: пресс-служба БГД

В Москве проходит III Всероссийский муниципальный форум "Малая родина — сила России". Мероприятие организовала ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации президента России. Форум собрал около семи тысяч представителей муниципалитетов и органов власти со всей страны.

Алтайский край представляет одна из самых крупных делегаций. Ее возглавил заместитель председателя регионального правительства Денис Губин. В состав также вошли вице-спикер Алтайского краевого Законодательного собрания Денис Голобородько и председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич.

Обмен опытом

В первый день форума Галина Буевич приняла участие в работе нескольких ключевых площадок. На сессии, посвященной муниципальной дипломатии, участники обсуждали развитие международных связей на уровне городов и районов. Речь шла о том, как выстраивать взаимодействие с зарубежными партнерами через общественные проекты и сотрудничество с некоммерческими организациями.

Кроме того, председатель Барнаульской гордумы присоединилась к марафону муниципальных практик, где представители регионов делились опытом взаимодействия с жителями. Участники обсуждали, как вовлекать горожан в решение местных задач и выстраивать доверительный диалог между властью и обществом.

Награды и решения

Во второй день форума прошла церемония награждения лауреатов III Всероссийской муниципальной премии "Служение", учрежденной по поручению президента России Владимира Путина. В этом году на конкурс поступило более 63 тысяч заявок, что стало рекордом. Также появилась новая номинация "Единство народов России — сила страны", приуроченная к тематическому году.

Местное самоуправление прежде всего связано с людьми, их активностью и стремлением делать все возможное для улучшения жизни граждан, отметил Владимир Путин. По его словам, такие инициативы необходимо всесторонне поддерживать.

«Это не просто мероприятие, а настоящая рабочая площадка, где мы напрямую обмениваемся опытом и успешными практиками с коллегами из других регионов. Такой диалог позволяет нам адаптировать лучшие решения к условиям Барнаула и оперативно реагировать на запросы горожан», — сказала Галина Буевич.

Участники форума сформировали ряд предложений. Они касаются поддержки муниципальных служащих, помощи ветеранам СВО, развития сельских территорий, а также расширения сотрудничества между городами и развития страны. Кроме того, на площадке подписали соглашения и приняли решения, которые направлены на повышение качества жизни в российских муниципалитетах.