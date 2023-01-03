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Депутат «Единой России» предложил сократить новогодние праздники в России

При этом парламентарий считает, что сокращать майские праздники не нужно, потому что люди занимаются посевом

03 января 2023, 20:30, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Госдумы от «Единой России» Максим Иванов предложил сократить новогодние каникулы в России. Его слова передаёт РИА Новости.

«Надо распределять выходные равномерно, для того чтобы люди не неделями отдыхали и не понимали, чем заняться, и уже от безделья что-то делали, а действительно распределить рационально, для того чтобы было по три дня выходных, но тем не менее за три дня активного отдыха было бы всем хорошо...» — заявил парламентарий.

При этом он добавил, что майские праздники сокращать в стране не нужно, потому что в эти дни люди занимаются посевами и дачами.

По мнению Иванова, продолжительность майских праздников в России оправданна.

Комментарии 4

  • А "детей пьяного ужина" он к сентябрю не хочет ???
    03 января, Гость   Ответить
  • Себе мозг пускай сократит!Как будто других проблем нет!
    03 января, Гость   Ответить
  • Калаш ему в зубы и отправить в Бахмут. А то совсем от безделья чушь несёт.
    03 января, Гость   Ответить
  • Хорошее предложение.
    03 января, Гость   Ответить
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