ИА «Амител» занял первое место в рейтинге цитируемости СМИ Алтайского края

Компания «Медиалогия» подготовила рейтинг медиаресурсов Алтайского края за III квартал 2022 года. В обновлённом списке ИА «Амител» занял первое место.

По сравнению с показателями за II квартал мы поднялись сразу на две позиции и возглавили рейтинг. Вторую строчку заняла ГТРК «Алтай», потерявшая одну позицию, а на третьей строчке оказалось издание «Бийский рабочий», которое поднялось на одну строчку выше.

«При расчёте рейтингов не учитывается взаимная перекрёстная цитируемость, если она масштабна и носит регулярный характер. Специалистами „Медиалогии“ разработан математический алгоритм, который выявляет устойчивые пары СМИ, а также автоматически определяет допустимый порог аномальности на основании анализа взаимного цитирования у других СМИ. Цитаты между СМИ, уровень взаимного цитирования у которых превысил порог аномальности, исключаются из общего результата данных СМИ», — сказано в сообщении «Медиалогии».

Исследование проводилось в период с 1 июля по 30 сентября 2022 года.