Суд выпустил уроженку Алтайского края Марину Ракову из СИЗО

Суд выпустил из СИЗО экс-замминистра просвещения Марину Ракову, поменяв ей меру пресечения на запрет определённых действий до 7 февраля 2023 года. Ей разрешили прогулки с 12:00 до 14:00, но запретили пользоваться интернетом и телефоном, пишет ТАСС.

Суд также изменил меру пресечения другим фигурантам по делу о хищении на 50 млн рублей — ректору «Шанинки» Сергею Зуеву, бывшим сотрудникам Фонда новых форм развития образования Евгению Заку и Максиму Инкину, исполнительному директору «Шанинки» Кристине Крючковой и гражданскому мужу Раковой Артуру Стеценко.

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Общество Уроженку Алтайского края Ракову, обвиняемую в хищении 50 млн рублей, могут отпустить из СИЗО

Напомним, Ракову обвиняют в мошенничестве на сумму 50 млн рублей через Фонд новых форм развития образования. По версии следователей, находясь на посту замминистра просвещения, Ракова пролоббировала выделение бюджетных средств фонду. Деньги предназначались на госконтракты по проекту «Учитель будущего». Однако на деле никто эти контракты не выполнял, а средства были присвоены. Отчёты по выполнению проектов оказались фиктивными. Ракова признала свою вину и благодаря ее содействию в деле появились ещё два обвиняемых. Кроме того, она готова возместить государству ущерб в размере 21 миллиона рублей.