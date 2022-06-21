Сын Дмитрия Медведева вступил в «Единую Россию»

Сын председателя «Единой России» Дмитрия Медведева, Илья, вступил в партию. Как сообщает РИА Новости, партийный билет ему вручил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

«Турчак отметил, что „Единая Россия“ постоянно обновляется и в её ряды вступает всё больше молодых, неравнодушных людей, которым небезразлично, как будет развиваться страна», — рассказали в пресс-службе партии.

Медведев-младший же сообщил, что в текущей ситуации считает необходимым вступить в партию. Он собирается принять участие в развитии ряда направлений работы «Единой России».

«Постараюсь применить свои знания правильным образом в сферах, важных для людей и страны. Планирую заниматься развитием детского и любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, поддержке предпринимательства, а также налаживанию процессов в сфере импортозамещения и цифровой трансформации государства, партии и бизнеса», — заявил молодой человек.