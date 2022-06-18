Такой день. Гибель женщины на алтайской трассе и фейковая вспышка холеры

Жители Камня-на-Оби на протяжении последней недели получают в мессенджерах сообщения о том, что в городе произошла вспышка холеры. Людям рекомендуют пить только кипячёную или бутилированную воду, а также сделать запас необходимых лекарств. Однако в краевом Минздраве эти сведения опровергли. Такие фейки, уточнили в ведомстве, распространяются сейчас по всей России.

Наибольший ущерб от санкций в Алтайском крае понесла киноиндустрия. По словам главы регионального управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александра Евстигнеева, кинотеатры серьёзно пострадали ещё во время пандемии. А в 2022 году, когда всё начало налаживаться, отрасль столкнулась с новыми проблемами.

За прошедшую неделю от присасывания клещей пострадало 728 жителей Алтайского края. Всего с начала эпидсезона, 3 апреля, в поликлиники региона с жалобами на присасывание этих членистоногих обратились 6548 человек из 68 районов, из них 1960 детей в возрасте до 14 лет.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко завершил поездку на Петербургский международный экономический форум 15-километровой пробежкой по культурной столице. По словам главы региона, алтайская делегация отработала на мероприятии «в хорошем темпе».

«Новапорт Холдинг» за 798 млн рублей выкупит контрольный пакет акций у управляющего аэропортом Барнаула «Авиапредприятия «Алтай». Заключение договора запланировано на июнь.

ДТП со смертельным исходом случилось в Поспелихинском районе 18 июня. 36-летняя автомобилистка ехала со стороны села Шипуново в направлении Поспелихи, но по пути машина съехала в кювет и перевернулась. С тяжёлыми травмами женщину доставили в больницу, однако спасти её не удалось.

18 июня в Бийске начался пляжный сезон, который продлится до 25 августа. Работать в наукограде в этот период официально будут четыре пляжные зоны: на Зелёном клину, у понтонного моста, у коммунального моста и в квартале АБ.