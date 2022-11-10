Такой день. Новый министр спорта и проверка из-за бийских медиков, не получивших ковидные выплаты

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил Максима Рябцева на должность министра спорта региона, сообщили amic.ru в правительстве. Ранее Рябцев занимал пост заместителя руководителя ведомства и курировал работу министерства на протяжении шести месяцев после отставки Алексея Перфильева. К своей должности Максим Рябцев приступит с 11 ноября.

Новости

Спорт Губернатор Виктор Томенко назначил нового министра спорта Алтайского края

Сотрудники инфекционного отделения бийской ЦГБ обратились к правоохранителям, чтобы получить положенные ковидные выплаты. Медики заявляли, что собранные ими документы, подтверждающие факты заражения и их болезни, так и не дошли в адрес Алтайского регионального отделения Фонда социального страхования. Одна из сотрудниц ЦГБ пояснила, что медработники были первым звеном поступления ковидных пациентов в медучреждение. После людей распределяли.

Многие из медиков впоследствии болели коронавирусом, также заражая своих родственников. Однако денег, положенных для медработников в случае заболевания, они не дождались.

Позднее стало известно, что прокурор Алтайского края Антон Герман поручил подчинённым проверить сведения, размещённые в СМИ о нарушении прав работников больницы в Бийске.

Новости

Общество Прокурор Алтайского края поручил проверить информацию о недополучении ковидных выплат бийскими медиками

В ГУ МЧС России по Алтайскому краю прокомментировали возгорание в ТЦ «Балтийский базар» на улице Балтийской в Барнауле. Задымление произошло в киоске, который пристроен к зданию.