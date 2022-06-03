В Алтайском крае пройдет выборочное исследование «репродуктивных планов населения»

С 7 по 23 июня 2022 года в Алтайском крае пройдет выборочное «наблюдение репродуктивных планов населения». Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в список городов, где Росстат собирается провести опрос, вошли Барнаул, Камень-на-Оби, Рубцовск, Бийск, Новоалтайск, Славгород.

Также интервьюеры будут работать в Бийском, Кулундинском, Мамонтовском, Павловском, Первомайском, Шипуновском, Троицком районах. Цель исследования — изучить статистику, которая отражает изменения в репродуктивном поведении населения и взаимоотношений в семье.

«Наблюдение будет проводиться методом опроса членов домашних хозяйств (респондентов) по месту их проживания в составе отобранного для наблюдения домохозяйства», — отметили в ведомстве.

Отмечается, что в каждом населенном пункте будет работать один интервьюер, за исключением Барнаула — там участие в проведении опроса примут три человека. При себе у них должно быть специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.