В Барнауле пройдёт благотворительный концерт в помощь мобилизованным из Алтайского края

В Барнауле в воскресенье, 23 октября, пройдёт благотворительный концерт в помощь мобилизованным из Алтайского края.

Мероприятие пройдёт в клубе Pharaon по адресу: пр. Ленина, 154а. Начало в 15:00, сбор гостей в 14:30. Стоимость билета: 250 рублей.

«На этом благотворительном концерте все артисты выступают бесплатно. Средства, вырученные на продаже билетов, пойдут на поддержку мобилизованным ребятам и уже участвующим в СВО — на закупку и дооснащение всем необходимым. В рамках концерта будет проходить ярмарка, на которой местные рукодельницы представят свои товары», — рассказали организаторы концерта.

Билет можно приобрести дистанционно, информация по телефону: 8 903 948 14 94.